Fiscal Camargo fue denunciada por presunta omisión en 41 casos de violencia sexual contra mujeres deportistas

La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, enfrenta una denuncia radicada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que fue impulsada por la exdirectora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de Bogotá, Blanca Inés Durán, y presentada por la Fundación Vamos Colectivo.

La acción judicial de la fundación y la exfuncionaria distrital se centra en el manejo de 41 denuncias penales interpuestas por mujeres deportistas en Bogotá que fueron víctimas de abuso sexual, acoso, y violencias basadas en género, según sus denuncias.

De acuerdo con la denuncia, los presuntos victimarios son personas cercanas a las deportistas como entrenadores, profesores o compañeros y data de casos que habrían sido informados entre el 2021 al 2023.

Sin embargo, frente a las denuncias habría una supuesta falta de celeridad e inactividad institucional. Blanca Durán, quien fue directora del IDRD entre 2020 y 2023, acompañó las 41 denuncias que surgieron en 2022. Desafortunadamente, dos años después de poner los casos en conocimiento de las autoridades, no se conoce la primera acusación formal contra los señalados.

Datos revelados por Vamos Colectivo indican que de esos 41 casos, la Fiscalía solo ha reportado 27, por lo que hay 14 denuncias desaparecidas “del registro oficial”.