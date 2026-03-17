Denuncian a funcionaria del DNP que participó en actividades proselitistas del Pacto Histórico

El debate sobre la participación en política de servidores públicos suma un nuevo y polémico capítulo. A través de un video se dio a conocer una denuncia en la que una funcionaria del Departamento Nacional de Planeación (DNP) habría participado en campaña política para una candidata recientemente electa al Congreso del Pacto Histórico. En el video, compartido en su más reciente columna para Brava News por la periodista Paola Herrera, se reveló que una funcionaria del DNP habría ignorado la prohibición constitucional y participado en proselitismo político durante las elecciones. Según lo que se ve en el video, la funcionaria del DNP —quien sería la jefe de prensa de regalías en Planeación— aparece interviniendo en la campaña de María Eugenia Londoño, senadora electa por el Pacto Histórico.

En el video, la servidora pública se identifica como integrante del Partido Comunista Colombiano y asegura que “vamos con toda, hombres y mujeres, en una lucha de clases, a profundizar nuestro cambio”, se le escucha decir.

La lupa sobre los funcionarios

En medio de una jornada tensa previa a las elecciones, sobre todo por los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro al organismo electoral, también se puso bajo crítica su participación en política durante los comicios. Y es que la normativa colombiana es clara: los funcionarios públicos tienen estrictamente prohibido utilizar su cargo o su tiempo para influir en contiendas electorales o realizar proselitismo. Es por esto, que la participación de esta funcionaria, que en el video deja ver claramente su postura política, mientras ejerce funciones en el DNP, podría acarrearle investigaciones disciplinarias por sus acciones que, además, quedaron constatadas en video. Además, se conoció que se trata de la jefe de prensa de regalías en Planeación, quien devenga cerca de 12 millones de pesos mensuales y que, según testimonios al interior de la entidad, sería militante activa del partido de gobierno. La denuncia enfatiza que, pese a conocer las restricciones legales, la funcionaria habría mantenido su vocería política activa, lo que abre el interrogante sobre los controles internos en las entidades del Gobierno Nacional.

La participación en política del presidente

Desde que comenzó la carrera para elegir a su sucesor, el mandatario colombiano ha desplegado una ráfaga de mensajes en redes sociales que, para críticos y analistas, bordean las prohibiciones que la ley impone a los funcionarios públicos frente a la participación en política. Es más, por sus cuestionamientos reiterativos, el presidente Gustavo Petro fue llamado a una audiencia pública por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para analizar las afirmaciones del mandatario contra la organización electoral. La diligencia fue citada por el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, quien pidió al jefe de Estado sustentar las razones de su desconfianza frente al proceso que adelanta la Registraduría Nacional del Estado Civil. El trasfondo del debate no es menor. La Constitución colombiana establece que el presidente debe representar la unidad nacional y, al mismo tiempo, prohíbe que los funcionarios públicos intervengan en política o en procesos electorales.