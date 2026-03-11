Justicia evaluará si Petro debe dejar de cuestionar, sin pruebas, el sistema electoral

El Tribunal de Cundinamarca estudia una demanda con la que se busca que el presidente Gustavo Petro rectifique y se abstenga de insistir en la posibilidad de un fraude electoral. La interpuso el abogado Ramiro Bejarano.
“La medida no solo es necesaria, idónea y proporcional para garantizar los derechos colectivos, sino que su carácter urgente se debe a la proximidad de las fechas dispuestas por la Organización Electoral para los comicios”.
