Critican a Margarita Rosa de Francisco por supuestamente haber recibido subsidio universitario; la actriz se defendió: “Sigo averiguando qué pasó”

El concejal de Bogotá del Centro Democrático, Daniel Briceño, hizo una denuncia este martes relacionada con la actriz y filósofa Margarita Rosa de Francisco, quien ha expresado su simpatía por el Gobierno de Gustavo Petro.
“La señora Margarita Rosa de Francisco fue beneficiada por subsidio en su matrícula en el semestre 2022 - 1 por supuestamente pertenecer al estrato 3 mientras estudiaba en la Universidad UNAD gracias a la política de gratuidad. Margarita, ¿usted necesitaba ese subsidio?”, dijo Briceño y adjuntó pruebas documentales.
