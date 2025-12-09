Más del mil artistas, sabedores y creadores de todo el país serán certificados por el Ministerio de las culturas

“Uno de los pilares más innovadores del programa fue la implementación del innovador sistema de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP), un mecanismo que valida las competencias adquiridas a lo largo de la vida, ya sea de manera empírica, laboral o a través de formación inconclusa. Esto dignifica la trayectoria de los creadores, ampliando el acceso a la certificación y reconociendo la diversidad de saberes presentes en los territorios” , dice Paola Cristina Gómez Cano, vicerrectora del Tecnológico de Artes Débora Arango.

El programa, que tenía como propósito dignificar el oficio artístico y fortalecer las capacidades laborales del sector cultural, se desarrolló en alianza con el Tecnológico de Artes Débora Arango.

Más de mil artistas, gestores, creadores y sabedores de 28 departamentos del país recibirán una certificación técnica laboral gracias a Artes para la Paz, el programa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Además de la certificación, el programa realizó cuatro masterclass gratuitas a nivel nacional, con especialistas de alto nivel, democratizando el acceso a conocimiento especializado para todos los inscritos. Estas clases generan espacios de diálogo y aprendizaje para conectar la experiencia académica con la práctica artística, permitiendo a los participantes acceder a herramientas metodológicas, conceptuales y técnicas aplicables a sus proyectos y contextos comunitarios. Los temas que se abordaron fueron: gestión de proyectos culturales y emprendimiento creativo, pedagogías integradoras para las prácticas artísticas, artes, tecnología e innovación: hibridaciones contemporáneas y patrimonio cultural, memoria viva y construcción de paz.

"Estoy inmensamente agradecida por formar parte de este programa, creo que es una bendición. Siento que nos brinda herramientas para mejorar nuestra hoja de vida. Muchas veces podemos tener la experiencia, el conocimiento, pero no tenemos algo que nos certifique ya a través de estos programas se brindan las herramientas necesarias para que tengamos muchas oportunidades laborales y podamos enriquecer nuestro conocimiento", dice Diana Cáceres Aponte, beneficiaria del programa Artes para la Paz, estudiante de Gestión Cultural del Centro Cultural Bacatá, de Funza, Cundinamarca.

En total, 1.070 personas fueron certificadas. En paralelo, el programa avanzó en la “Caracterización de ETDH en artes y cultura”, un estudio que analizó 90 instituciones de Educación para el Trabajo con oferta formativa en el país. Este análisis exhaustivo identificó fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que serán la base para la implementación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento institucional y regional del sector.

El programa Artes para la Paz quiere fortalecer la cultura como motor de transformación social y construcción de paz.

La socialización del proyecto y la entrega de los certificados, se llevará a cabo a lo largo de diciembre en diferentes lugares del país. El cierre será el viernes 12 en el Tecnológico de Artes Débora Arango, en Envigado, a las 8:00 am