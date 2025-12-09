Más del mil artistas, sabedores y creadores de todo el país serán certificados por el Ministerio de las culturas

Más de mil artistas, gestores, creadores y sabedores de 28 departamentos del país recibirán una certificación técnica laboral gracias a Artes para la Paz, el programa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
El programa, que tenía como propósito dignificar el oficio artístico y fortalecer las capacidades laborales del sector cultural, se desarrolló en alianza con el Tecnológico de Artes Débora Arango.
“Uno de los pilares más innovadores del programa fue la implementación del innovador sistema de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP), un mecanismo que valida las competencias adquiridas a lo largo de la vida, ya sea de manera empírica, laboral o a través de formación inconclusa. Esto dignifica la trayectoria de los creadores, ampliando el acceso a la certificación y reconociendo la diversidad de saberes presentes en los territorios”, dice Paola Cristina Gómez Cano, vicerrectora del Tecnológico de Artes Débora Arango.