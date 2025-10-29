x

Denuncian al alcalde (e) de Girón por 37 despidos en menos de una semana y presunta extralimitación de funciones

Exfuncionarios advierten que los despidos recientes podrían tener motivaciones políticas y piden medidas cautelares.

  • A la izquierda, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus; a la derecha, el alcalde encargado de Girón, Fredy Cáceres. FOTO: GOBERNACIÓN DE SANTANDER
El Colombiano
El Colombiano
29 de octubre de 2025
bookmark

En los últimos días, varios exfuncionarios del municipio de Girón, Santander, denunciaron una serie de desvinculaciones que, según ellos, han afectado a al menos 37 personas. Aseguran que las medidas se tomaron tras la llegada de Fredy Cáceres al cargo de alcalde encargado, designado temporalmente mientras se elige a un nuevo titular.

Hay que recordar que la elección del alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, fue anulada por el Consejo de Estado al confirmar que incurría en doble militancia, lo que dejó sin efecto su credencial para el periodo 2024-2027. En consecuencia, el Gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, designó como alcalde encargado a Cáceres para garantizar la continuidad administrativa en el municipio hasta que se convoquen elecciones atípicas.

Lea también: Dejan libre al exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel, tras cinco días de detención

Volviendo con las denuncias, entre los casos reportados, se menciona el de una trabajadora que fue retirada de su cargo pese a encontrarse en periodo de lactancia, hecho que, según los denunciantes, vulneraría los derechos de maternidad y podría constituir una irregularidad laboral. También se ha denunciado la salida de otro funcionario con un hijo recién nacido y sin que su esposa tenga empleo, lo que ha incrementado la controversia.

Exservidores públicos y contratistas aseguran que se les pidió la renuncia protocolaria, pese a que inicialmente se les había garantizado estabilidad. En áreas como comunicaciones y ordenamiento territorial, varios empleados fueron retirados sin explicaciones adicionales, lo que ha generado preocupación por el impacto en los proyectos institucionales y sociales del municipio.

Denuncias ante la Procuraduría contra Cáceres

De acuerdo con un oficio emitido por la Procuraduría fechado el 29 de octubre, el órgano de control abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde encargado. La medida busca determinar si las decisiones adoptadas durante su administración provisional configuraron una extralimitación de funciones o afectaron derechos fundamentales de los funcionarios retirados.

En paralelo, dentro de la Alcaldía se emitieron actos administrativos que declararon la insubsistencia de varios funcionarios. Uno de esos documentos, firmado por Cáceres, se refiere a la desvinculación de una servidora de libre nombramiento y remoción; en incluso se invoca la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que permite la terminación de este tipo de empleos por pérdida de confianza sin que sea necesaria una motivación adicional.

Otro de los casos es el del el exfuncionario Carlos Álvarez, que en entrevista con Caracol Radio calificó la situación como “una avalancha de despidos masivos” y afirmó que los movimientos en la administración municipal podrían tener fines políticos. “No se entiende cómo una persona que va a estar solo ocho o diez días cambia completamente el gabinete. Es algo injustificado”, expresó.

Álvarez aseguró que las quejas ya fueron radicadas ante la Procuraduría General y pidió medidas cautelares frente a la Gobernación de Santander. Según dijo, el equipo que acompaña al alcalde encargado estaría vinculado a sectores políticos cercanos al gobernador Juvenal Díaz Mateus, lo que consideró un posible “desvío de poder”.

Le puede interesar: “Su familia o el equipo”: amenazaron a los directivos del Deportivo Pereira con pancartas colgadas en calles de la ciudad

Utilidad para la vida