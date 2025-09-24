Dejan libre al exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel, tras cinco días de detención

Este miércoles 24 de septiembre quedó en libertad el exalcalde de Apartadó, Héctor Rangel Palacios, quien había sido capturado el pasado viernes 19 de septiembre en vía pública del municipio urabaense por la presunta comisión de delitos en contra de la administración pública en la época cuando fue alcalde de Apartadó en el año 2024. En un comunicado fimado por su abogado, Óscar David Santamaría, se informa que el Juzgado Primero Municipal de Carepa, resolvió no imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Rangel, que deberá seguir defendiéndose ante la justicia.

“Como equipo legal, reiteramos nuestro compromiso con la garantía del debido proceso y la presunción de inocencia. Nuestro representado acudirá con respeto y disposición a todas las instancias judiciales a las que sea convocado, en estricto acatamiento de la institucionalidad”, señaló en el comunicado la defensa de Rangel. Entérese: Por estos delitos capturaron al exalcalde de Apartadó Héctor Rangel Esta decisión del juez fue apelada por la fiscal del caso, quien pretendía que Rangel enfrentara su proceso desde un centro de reclusión. Por el caso de presunta corrupción por el que se le investiga, el pasado domingo, y tras la captura de Rangel, se entregó a las autoridades Cristian Mena, extesorero municipal.

¿Quién es Héctor Rangel?

Rangel, hay que recordar, fue el ganador de las elecciones regionales del 2023 con el 50% de los votos (28.092) en su municipio, pero fue destituido en enero de este año por incurrir en doble militancia, pues aunque aspiró al cargo por el Partido Liberal, hizo campaña por el movimiento Indenpendientes, del exalcalde de Medellín y ahora precandidato presidencial, Daniel Quintero.

Una decisión del Consejo de Estado tumbó la elección de Héctor Rangel.

El pasado 6 de abril, en este municipio de Urabá se celebraron unas nuevas elecciones, en las cuales, en un hecho inédito, Rangel volvió a participar (a pesar de que fue precisamente por su destitución que se tuvieron que hacer nuevas elecciones) y sacó otra vez la mayoría de los votos (47,78%), que finalmente no fueron validados por la Comisión Escrutadora Departamental, que dio como ganador al actual alcalde Adolfo David Romero, que obtuvo el 40,83% del total de los votos.

Denuncias de corrupción contra Héctor Rangel

Aunque la Fiscalía no ha informado sobre los pormenores de este proceso, se sabe que Rangel fue señalado hace meses porque, al parecer, durante su corto periodo como Alcalde, se habían hecho transferencias de miles de millones de pesos de las arcas del municipio a cuentas bancarias personales de algunos funcionarios de la alcaldía sin que hubiera soporte o justificación para ello. Tras recibir una denuncia por parte del gobierno entrante –que desde abril pasado asumió el poder luego de unas agitadas elecciones atípicas–, la Contraloría General de Antioquia alertó no encontrar soportes de una cuantiosa serie de transferencias bancarias efectuadas a particulares desde las cuentas del municipio por más de $3.500 millones. Siga leyendo: Reacción en cadena: tras captura de exalcalde de Apartadó, se entregó el extesorero Según precisó la Contraloría en su informe, dicha denuncia de la administración de Romero se radicó el pasado 3 de junio y en la misma el gobierno local aseguró haber detectado un total de 49 transferencias bancarias por $3.554 millones desde varias cuentas del municipio y dirigidas a particulares, en una ventana de tiempo que va desde mayo de 2024 a marzo de 2025. Con base en esa alerta, la Contraloría de Antioquia inició entonces una actuación especial de fiscalización, cuyos resultados quedaron plasmados en un informe publicado el pasado 19 de junio y en el que ese ente resaltó la gravedad de la situación. “Se verificó que dichos pagos no cuentan con registros en el sistema de contabilidad oficial, ni con soportes contractuales, actos administrativos, ni comprobantes de egreso válidos que los justifiquen”, señaló la Contraloría en su informe, advirtiendo además que en sus pesquisas había detectado graves falencias en el control contable realizado al interior de la Alcaldía de Apartadó, tanto en su Secretaría de Hacienda como en su Tesorería.