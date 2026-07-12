Las denuncias y problemas de salud de Angie Rodríguez: “Déjenme en paz”

La directora del Fondo Adaptación, Angie Lizeth Rodríguez, completó cerca de un mes incapacitada por afectaciones en su salud mental que, según ella misma ha explicado, se detonaron por lo que ha vivido en su paso por la Casa de Nariño. Cabe recordar que Rodríguez, de 34 años, ejerció como mano derecha del presidente Gustavo Petro en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante varios meses. Recientemente, la funcionaria denunció públicamente presuntas rencillas internas y conflictos de poder dentro de la Casa de Nariño. Y así se convirtió en una figura muy incómoda para el Gobierno de Gustavo Petro. Ella acusó a su excolega Carlos Carrillo (en su momento director de la UNGRD) de un presunto espionaje, señaló a un exasesor del Fondo Adaptación de un intento de envenenamiento y mencionó unas supuestas “misiones secretas” con el ELN en una entrevista en la que también salpicó a Juliana Guerrero. De acuerdo con una investigación de la Revista Cambio, Rodríguez llevó ante un juez los detalles de las amenazas, intimidaciones y afectaciones físicas y mentales que asegura haber sufrido desde que empezó a denunciar presuntos actos de corrupción en Palacio, con el objetivo de que la justicia le prorrogue su esquema de escoltas ante el fin del gobierno.

Denunció problemas de salud mental

Resulta que Rodríguez no asiste a su cargo desde el 18 de junio. Para el 10 de julio acumulaba 23 días en licencia médica, que inicialmente fue de diez días y se renovó en dos ocasiones. Según el medio, en su historia clínica quedaron consignados síntomas de ansiedad severa, insomnio, dolor torácico y preocupación constante por su seguridad y la de su familia, además de un diagnóstico de trastorno depresivo mayor y trastorno de ansiedad generalizada. La funcionaria vinculó el origen de su cuadro clínico a noviembre de 2025, mes en que Petro la encargó como gerente del Fondo Adaptación y que coincidió con el inicio de su rifirrafe con Carrillo, exdirector de la UNGRD.

La denuncia por envenenamiento

Y es que el 30 de mayo, Rodríguez acudió a la Línea Púrpura de la Secretaría de la Mujer de Bogotá para pedir ayuda. Días después, el 29 de mayo, había denunciado ante la Fiscalía, por tentativa de homicidio, a un exasesor del Fondo Adaptación identificado como Miguel Ospino, a quien acusó de haberle suministrado de forma reiterada pastillas y golosinas de procedencia desconocida que, según ella, afectaron su salud física y mental. Rodríguez señaló además que su estado mejoró luego de que Ospino dejara su cargo, el pasado 16 de abril. El 3 de junio, la funcionaria envió un derecho de petición al secretario jurídico de la Casa de Nariño, Augusto Ocampo, en el que dejó constancia de que su salida del Dapre no fue plenamente voluntaria, sino resultado de una presión institucional y laboral que afectó su bienestar emocional y profesional. “Si bien presenté una renuncia formal al cargo, dicha decisión se produjo en un contexto de circunstancias institucionales y laborales que ejercieron una presión determinante sobre mi permanencia en el cargo y afectaron significativamente mi bienestar emocional, psicológico, físico y profesional”, le dijo al medio ya reseñado.

Petro está informado

Según Cambio, el presidente Petro ha sido informado formalmente de la situación de salud de Rodríguez, al igual que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso. Pese a sus gestiones, un juez le negó la solicitud de mantener su esquema de protección tras dejar el cargo, al considerar que no se le han vulnerado derechos y que dicho esquema depende de un convenio administrativo vigente solo mientras ejerza como gerente del Fondo. La autoridad judicial indicó que deberá esperar el procedimiento administrativo ordinario para que se evalúe su nivel de riesgo una vez salga del Gobierno. A pesar de esto, lo único que pide Rodríguez y que el medio menciona es que la dejen de una vez y por todas en paz. Lea también: Así es la ‘guerra a muerte’ que se vive en la Casa de Nariño, según Angie Rodríguez: “Presidente, pare esto y proteja mi vida” Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.