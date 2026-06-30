Terremotos en Venezuela: 1.943 muertos, 10.571 heridos y un rescate “milagroso” al sexto día

El nuevo reporte entregado el martes 30 de junio por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, confirmó que el número de víctimas mortales aumentó a 1.943 personas, mientras que 10.571 personas permanecen heridas.
Las cifras reflejan el impacto devastador que dejaron los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sobre el corredor costero del norte venezolano, especialmente en el estado La Guaira, donde se concentró gran parte del colapso de edificios residenciales, hoteles, centros comerciales e infraestructura pública.
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Rodríguez explicó además que el día de los sismos había aproximadamente 30.000 personas en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar, dos de los sectores más golpeados por el desastre.