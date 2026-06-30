Terremotos en Venezuela: 1.943 muertos, 10.571 heridos y un rescate “milagroso” al sexto día

El nuevo reporte entregado el martes 30 de junio por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, confirmó que el número de víctimas mortales aumentó a 1.943 personas, mientras que 10.571 personas permanecen heridas. Las cifras reflejan el impacto devastador que dejaron los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sobre el corredor costero del norte venezolano, especialmente en el estado La Guaira, donde se concentró gran parte del colapso de edificios residenciales, hoteles, centros comerciales e infraestructura pública. En contexto: Terremotos en Venezuela dejan casi 1.500 muertos mientras se acaba el tiempo para encontrar sobrevivientes Rodríguez explicó además que el día de los sismos había aproximadamente 30.000 personas en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar, dos de los sectores más golpeados por el desastre.

Según el funcionario, alrededor de 13.400 personas lograron evacuar por sus propios medios, mientras miles quedaron atrapadas entre los escombros. También entregó el balance acumulado de las operaciones de rescate durante los últimos seis días. El primer día fueron rescatadas 2.407 personas; durante la segunda jornada otras 2.973 lograron ser extraídas con vida; el tercer día los equipos internacionales rescataron 731 sobrevivientes; el cuarto día la cifra descendió a 345; el quinto día apenas se registraron cuatro rescates, y el martes únicamente fue localizado con vida un menor de edad. En total, las autoridades venezolanas aseguran que 6.461 personas han sido rescatadas desde el pasado 24 de junio, mientras que otras 13.500 consiguieron ponerse a salvo por sus propios medios durante las primeras horas de la emergencia. El descenso progresivo en el número de rescates evidencia cómo las posibilidades de encontrar personas con vida disminuyen conforme pasan los días.

Un niño rescatado seis días después devolvió la esperanza

Cuando muchos especialistas consideraban prácticamente cerrada la denominada “ventana de supervivencia”, durante la madrugada del martes 30 de junio socorristas provenientes de Jordania lograron localizar con vida a un niño de apenas tres años, quien permanecía sepultado bajo los restos de una estructura colapsada. El pequeño fue atendido inicialmente en el lugar por personal médico y posteriormente trasladado a un hospital. El rescate fue el único registrado durante la sexta jornada de operaciones, es un símbolo de esperanza para quienes aún esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos. Lea la historia completa aquí: Video | Niño de tres años fue rescatado seis días después del terremoto en Venezuela

Otro rescate mantiene en vilo a varios países

Mientras el niño era trasladado a un centro médico, otra operación concentraba la atención internacional. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que brigadas salvadoreñas llevaban 28 horas intentando rescatar a Hernán Alberto Gil Flores, un hombre de 44 años atrapado bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande. A través de su cuenta de X, el mandatario explicó que el operativo se ha convertido en uno de los más complejos desde que comenzaron las labores internacionales. “Equipos de varios países nos están ayudando a lograrlo, ya que la complejidad de la estructura, su inestabilidad, las lluvias de ayer y las réplicas han hecho de este uno de los rescates más difíciles que hemos enfrentado”, escribió. Pese a las dificultades, el mandatario aseguró que el hombre continúa respondiendo a los rescatistas y que han conseguido mantenerlo hidratado.

Los rescatistas no abandonan la búsqueda

En La Guaira, considerada la “zona cero” de la tragedia, cientos de especialistas continúan retirando escombros de manera manual y con maquinaria pesada. Entre ellos se encuentra el militar español Alberto Vázquez, integrante de la Unidad Militar de Emergencias (UME), quien explicó que la experiencia internacional demuestra que aún es posible encontrar sobrevivientes incluso varios días después de un terremoto. “La esperanza nunca se pierde. Sabemos que a partir de las 72 horas descienden las probabilidades de encontrar gente con vida, pero se sigue encontrando gente, hay que seguir”, afirmó en declaraciones a EFE. Actualmente trabajan en Venezuela 3.319 rescatistas extranjeros, apoyados por 140 perros especializados y 49 vehículos de emergencia, según el último balance entregado por las autoridades.

Cuba, Israel y más países se suman a la emergencia

Crece el apoyo internacional, y uno de los primeros países en anunciar nuevos envíos fue Cuba. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, agradeció públicamente la llegada de una delegación de especialistas cubanos en búsqueda y rescate, acompañados por una brigada canina que comenzó a trabajar inmediatamente en las zonas de desastre. Le puede interesar: ¿Cómo ayudar a Venezuela? World Vision abre donaciones tras los terremotos Horas después también arribaron organizaciones humanitarias procedentes de Israel. Los equipos están integrados por expertos en salvamento urbano, mitigación de desastres y atención médica de emergencia, quienes fueron desplegados en distintos puntos de La Guaira y Caracas para colaborar en la localización de sobrevivientes y en la atención de los heridos.

Ecuador, México y Estados Unidos refuerzan la ayuda

Ecuador envió 14 toneladas de asistencia humanitaria, integradas por 11,4 toneladas de agua potable y 2,6 toneladas de kits de higiene, recolectados principalmente en la región andina del país. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de siete plantas eléctricas de emergencia, además de un barco cargado con alimentos, medicamentos e insumos para apoyar a las comunidades afectadas. Mientras tanto, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó que el puerto de La Guaira volvió a operar tras las reparaciones realizadas luego de los terremotos. El organismo informó que el buque USS Fort Lauderdale ya utiliza nuevamente esas instalaciones para descargar suministros, equipos médicos y material logístico destinado a la emergencia.

La emergencia humanitaria entra en una fase crítica

Mientras las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas, la preocupación de los organismos internacionales tiene otro desafío en atender a cientos de miles de personas que perdieron sus hogares, carecen de servicios básicos y enfrentan un riesgo de enfermedades, desnutrición y desplazamiento. Las agencias de Naciones Unidas coinciden en que la crisis provocada por los terremotos ya supera la etapa de respuesta inmediata y exige una operación humanitaria sostenida durante los próximos meses. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió que la situación en las zonas afectadas “se ha deteriorado rápidamente” y que las necesidades aumentan a un ritmo superior al de la capacidad de respuesta.

La entidad señaló que la población enfrenta “una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada”, especialmente en La Guaira, Miranda y sectores de Caracas.

Miles de personas viven en las calles tras perder sus viviendas por los terremotos

Las evaluaciones realizadas por ACNUR muestran una realidad cada vez más preocupante. Al menos 16.000 personas han tenido que abandonar sus viviendas debido al riesgo de nuevos colapsos o porque sus casas quedaron completamente destruidas. El organismo estima que el 39 % de los afectados permanece durmiendo en calles, parques, plazas o espacios públicos, sin acceso a condiciones mínimas de higiene ni refugios adecuados. En Catia La Mar, una de las localidades más devastadas por los terremotos, la situación refleja la magnitud de la crisis. Jenny Tortoza, una de las damnificadas, describió a la agencia AFP cómo han transcurrido sus últimas noches: “Estamos durmiendo en el piso, yo he estado durmiendo en el piso porque no tengo colchonetas”.

Las dificultades para acceder a alimentos y agua potable comienzan además a generar tensiones entre comunidades que esperan la llegada de la ayuda. Lea más: La ONU reporta un rápido deterioro de la crisis humanitaria tras los terremotos en Venezuela

La ONU advierte riesgos para miles de niños

Uno de los aspectos que más preocupa a Naciones Unidas es la protección de la niñez. Las evaluaciones realizadas en las zonas de desastre muestran que el 17 % de las familias consultadas reportó casos de menores separados de sus padres o que permanecen sin un adulto responsable. El desplazamiento masivo, la destrucción de viviendas y el caos de los primeros días han dificultado la reunificación familiar. A esto se suma la interrupción de la educación y la falta de espacios seguros para miles de menores. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por su parte, calcula que 6,76 millones de personas han resultado afectadas directa o indirectamente por los terremotos. En cuanto a los desaparecidos, los organismos internacionales manejan cifras superiores a las reportadas oficialmente y estiman que podrían superar las 50.000 personas, aunque los registros siguen siendo objeto de verificación. Para sostener las operaciones de refugio, protección y asistencia durante los próximos seis meses, ACNUR solicitó 14,85 millones de dólares adicionales. Lea también: Se necesitan 6.700 millones de dólares para reconstruir Venezuela luego de los terremotos

UNICEF: casi 680.000 niños necesitan ayuda urgente

La situación de la infancia llevó a UNICEF a emitir una de las alertas más contundentes desde el inicio de la emergencia.

La agencia de Naciones Unidas informó que 680.000 niños requieren asistencia humanitaria inmediata, mientras que 1,8 millones de personas permanecen en condición de vulnerabilidad por los efectos de los terremotos.

Los daños en el sistema educativo son especialmente graves.

Solo en Caracas resultaron afectadas 432 escuelas, lo que representa aproximadamente un tercio de toda la infraestructura educativa de la capital venezolana. Miles de estudiantes quedaron sin clases y muchas instituciones educativas fueron habilitadas como refugios temporales para familias que perdieron sus viviendas. La emergencia también golpea al sistema hospitalario. UNICEF reportó que hospitales de Caracas, Vargas, Carabobo, Aragua y Falcón funcionan al límite de su capacidad debido al ingreso masivo de heridos y a los daños sufridos por varias instalaciones médicas.

La presión sobre estos centros compromete especialmente la atención de niños pequeños, mujeres embarazadas y recién nacidos. Llegan toneladas de ayuda, pero aún no son suficientes Para atender las necesidades más urgentes, la entidad anunció el envío de 20 toneladas de suministros médicos, medicamentos y artículos de saneamiento, transportados desde Panamá y Copenhague. El cargamento permitirá asistir inicialmente a unas 100.000 personas. Sin embargo, la organización advirtió que esa ayuda apenas cubre una parte de las necesidades existentes. Por esto solicitó 52 millones de dólares adicionales para mantener las operaciones humanitarias enfocadas en agua potable, nutrición, saneamiento y protección infantil.

La OMS teme la aparición de epidemias

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió además que Venezuela podría enfrentar una segunda emergencia si no se restablecen rápidamente los servicios básicos. El portavoz del organismo, Christian Lindmeier, explicó que los hospitales trabajan muy por encima de su capacidad: “Los servicios de salud están sometidos a una presión extrema, con centros que funcionan por encima de su capacidad”.

La combinación de agua contaminada, acumulación de residuos, interrupción del servicio de alcantarillado y hacinamiento en refugios aumenta el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas. Las autoridades sanitarias monitorean especialmente posibles casos de enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias y otras patologías asociadas a desastres naturales. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) también manifestó su preocupación por las dificultades para distribuir la ayuda. Según la organización, el ingreso masivo de donaciones espontáneas provenientes de distintos países ha generado un “caos logístico”, ya que muchas carreteras permanecen dañadas y varios centros de acopio trabajan por encima de su capacidad.

La NASA revela una destrucción mucho mayor

Mientras continúan las inspecciones en terreno, una evaluación independiente elaborada por la NASA y la Universidad Estatal de Oregón reveló que la magnitud de la destrucción podría ser mucho mayor a la reconocida inicialmente. Entérese: Terremotos en Venezuela dejarían pérdidas de hasta 9.000 millones de dólares El estudio preliminar estima que 58.870 edificaciones habrían resultado dañadas o completamente destruidas por los terremotos. La cifra contrasta de manera significativa con el primer balance oficial venezolano, que hablaba de apenas 855 infraestructuras afectadas. La NASA activó además su Sistema Internacional de Coordinación para Respuesta a Desastres con el propósito de suministrar mapas actualizados a los equipos que trabajan sobre el terreno.

La Cancillería informó que hasta este martes ha recibido reportes sobre 19 colombianos presuntamente desaparecidos en Venezuela. Paralelamente avanzan las operaciones de repatriación coordinadas por el Gobierno colombiano, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Consulado en Caracas.

En el vuelo humanitario más reciente regresaron 47 connacionales, elevando a 92 el número de colombianos repatriados desde que ocurrió la tragedia. Además del traslado de personas, Colombia envió un tercer cargamento humanitario compuesto por: 3.200 elementos de asistencia humanitaria, ocho toneladas de bienestarina, 680 kilogramos de medicamentos y 900 bolsas destinadas al manejo de cadáveres. El Consulado continúa expidiendo pasaportes de emergencia para facilitar el retorno de más ciudadanos que desean abandonar Venezuela.

La familia de Sabaneta que mantiene en vilo a Colombia

Entre las historias que más conmueven en medio de la tragedia está la de la familia Ruiz Sivira, integrada por seis venezolanos que desde hace nueve años habían construido una nueva vida en Sabaneta, Antioquia, y que viajaron a Venezuela para pasar unos días de vacaciones sin imaginar que quedarían atrapados en uno de los edificios que colapsó durante los terremotos. Los desaparecidos son Oriana Sivira, su esposo José Alejandro Ruiz, el hijo de ambos, de 10 años, y otros tres familiares que se encontraban en el edificio Residencias Vistamar, en La Guaira. Equipos especializados detectaron posibles señales de vida bajo los escombros mediante el uso de estetoscopios sísmicos; esos indicios mantienen viva la esperanza. Lea la historia completa: Buscan a familia venezolana que vivía en Sabaneta y fue sorprendida por el terremoto durante sus vacaciones en Venezuela En Sabaneta, vecinos, amigos y conocidos han realizado jornadas de oración para pedir que los seis integrantes de la familia puedan ser rescatados con vida.

Las cifras muestran la dimensión del desastre.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que Venezuela necesitará alrededor de 6.700 millones de dólares para reconstruir la infraestructura afectada.

Más de 1,7 millones de viviendas sufrieron algún tipo de daño estructural y cerca de 60.000 quedaron completamente destruidas, dejando a cientos de miles de personas sin un lugar donde vivir. Conozca: Casi 59.000 edificaciones habrían resultado dañadas o destruidas tras los terremotos en Venezuela Ante ese panorama, la Corporación Andina de Fomento (CAF) anunció la creación de un fondo internacional destinado a canalizar recursos provenientes de gobiernos, organismos multilaterales y empresas privadas para financiar la recuperación del país.

Los especialistas coinciden en que la reconstrucción no se medirá en meses sino en años. Sin embargo, advierten que esa etapa todavía deberá esperar. Por ahora, la prioridad sigue siendo encontrar sobrevivientes, recuperar a quienes permanecen desaparecidos y atender a millones de personas que enfrentan una crisis humanitaria cada vez más profunda. Seis días después de los terremotos, Venezuela vive una emergencia que cambia de rostro con el paso de las horas. Las más de 600 réplicas registradas desde el 24 de junio mantienen el temor entre la población y obligan a interrumpir constantemente las labores de rescate. Al mismo tiempo, el aumento de las cifras de víctimas y desaparecidos confirma que la dimensión del desastre continúa creciendo. Con la búsqueda aún latente, la tragedia está lejos de terminar. Las próximas horas seguirán siendo decisivas tanto para quienes permanecen bajo los escombros como para una población que enfrenta el enorme desafío de reconstruir sus comunidades tras una catástrofe que ha cambiado el país. Siga leyendo: Tragedia: 147 venezolanos deportados por Estados Unidos llegaron a La Guaira el día del terremoto; solo 12 sobrevivieron Bloque de preguntas y respuestas: