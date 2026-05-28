Estos son los departamentos con más testigos electorales inscritos para el 31 de mayo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que este jueves 28 de mayo vence el plazo para que las campañas presidenciales registren a sus testigos electorales de cara a las elecciones de presidente y vicepresidente previstas para el 31 de mayo en Colombia.
Según el más reciente reporte del tribunal electoral, hasta el 27 de mayo se habían inscrito 286.284 testigos electorales a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, habilitada para garantizar la vigilancia del proceso en las mesas de votación del país.
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