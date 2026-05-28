Estos son los departamentos con más testigos electorales inscritos para el 31 de mayo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que este jueves 28 de mayo vence el plazo para que las campañas presidenciales registren a sus testigos electorales de cara a las elecciones de presidente y vicepresidente previstas para el 31 de mayo en Colombia. Según el más reciente reporte del tribunal electoral, hasta el 27 de mayo se habían inscrito 286.284 testigos electorales a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, habilitada para garantizar la vigilancia del proceso en las mesas de votación del país. Siga leyendo: Iván Velásquez aterriza en la campaña de Iván Cepeda con propuesta anticorrupción

El organismo electoral reiteró el llamado a los partidos, movimientos y campañas para completar el proceso antes de las 5:00 p. m., hora límite para realizar postulaciones en la plataforma digital dispuesta por la autoridad electoral. Además de los testigos inscritos, el CNE indicó que también se han acreditado: ·4.223 testigos de comisión. ·13.872 observadores nacionales. ·1.333 observadores internacionales. ·1.883 auditores. El presidente del CNE, Cristian Quiroz, aseguró que las campañas de los tres principales aspirantes presidenciales ya cuentan con cobertura total en las mesas de votación.

Más de 286 mil testigos electorales han sido inscritos para vigilar la jornada. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.

De acuerdo con las cifras entregadas por la entidad, las organizaciones políticas con mayor número de testigos registrados son: ·Centro Democrático: 100.572. ·Grupo Significativo de Ciudadanos Defensores de la Patria: 99.376. ·Pacto Histórico: 75.442 Alí Bantú Ashanti, coordinador nacional de escrutinio del Pacto Histórico, informó que esa colectividad continúa completando el proceso de acreditación. “Cuenta con 90.000 testigos electorales que están terminando de inscribir y busca completar 127.000 en todo el país”. También señaló que tendrán “3.000 abogados en las comisiones de escrutinio”. Lea también: ¿Están en riesgo las elecciones en La Guajira? Secretario de Gobierno denuncia que la “paz total no ha garantizado tranquilidad”

Antioquia y Valle del Cauca encabezan el número de postulaciones

El CNE señaló que el propósito de la acreditación es garantizar presencia en las más de 118.346 mesas de votación habilitadas para la jornada electoral. Por departamentos, Antioquia lidera el número de testigos postulados con 36.279 registros, seguido de Valle del Cauca con 26.207 y Cundinamarca con 16.539. En el grupo de departamentos con entre 10.000 y 20.000 testigos aparecen: ·Cundinamarca: 16.539. ·Santander: 13.202. ·Atlántico: 13.050. ·Bolívar: 11.703 Otros 12 departamentos registran entre 5.000 y 10.000 postulaciones de testigos electorales: Córdoba (9.868), Norte de Santander (9.707), Tolima (8.431), Magdalena (7.779), Nariño (7.250), Cesar (7.239), Huila (7.060), Boyacá (6.705), Risaralda (6.581), Meta (6.534), Cauca (6.255) y Caldas (6.195). Mientras tanto, las cifras más bajas de postulaciones de testigos electorales se registran en Vaupés (67), Guainía (276), San Andrés y Providencia (380), Vichada (402) y Guaviare (543). Asimismo, Sucre (4.706), Quindío (4.127), La Guajira (3.902), Casanare (2.864), Caquetá (2.572), Chocó (2.375), Putumayo (1.673) y Arauca (1.636) reportan entre mil y cinco mil testigos inscritos.

Las campañas podrán registrar postulaciones hasta las 5:00 p. m. de este jueves. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.

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Cómo funciona la inscripción de testigos electorales