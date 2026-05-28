Bananeros rechazan propuesta de reducir cultivos y advierten de impacto sobre 18.000 familias del Magdalena

La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama) rechazó la propuesta del presidente Gustavo Petro de promover un pacto para disminuir la producción bananera en la región Caribe con el objetivo de destinar más agua potable a las comunidades.
Y es que Petro planteó esta semana un pacto para disminuir la producción de banano en la región Caribe, en especial en la zona del Magdalena, como mecanismo para destinar más cantidad de agua potable a la población y no tanto al negocio exportador.