Bananeros rechazan propuesta de reducir cultivos y advierten de impacto sobre 18.000 familias del Magdalena

La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama) rechazó la propuesta del presidente Gustavo Petro de promover un pacto para disminuir la producción bananera en la región Caribe con el objetivo de destinar más agua potable a las comunidades. Y es que Petro planteó esta semana un pacto para disminuir la producción de banano en la región Caribe, en especial en la zona del Magdalena, como mecanismo para destinar más cantidad de agua potable a la población y no tanto al negocio exportador.

Al intervenir en el evento 'Diálogo social con pescadores y comunidades productivas', que se realizó en la ciudad de Ciénaga, el mandatario aseguró que en la región bananera “hay demasiadas plantaciones de banano” y que por ello “hay que recortar esa plantación, ese volumen de plátano, de tal manera que fluya el agua hasta aquí (Ciénaga), para el servicio del ser humano, porque la prioridad es el ser humano, después los negocios”, aseguró. Conozca: Revaluación del peso golpea al banano colombiano: Asbama alerta por pérdida de competitividad exportadora Por su parte, el gremio bananero aseguró que la medida afectaría a más de 18.000 familias, pondría en riesgo el empleo formal y no resolvería las causas estructurales de la crisis hídrica en el Caribe colombiano. La organización hizo un llamado al Gobierno Nacional para que las soluciones frente al acceso al agua se construyeran con criterios técnicos y estructurales, y no mediante restricciones a sectores productivos que, según afirmó, sostienen buena parte de la economía regional. José Francisco Zúñiga, vocero del gremio, aseguró que Asbama comparte la necesidad urgente de garantizar agua potable para las comunidades del Caribe, pero cuestionó que se responsabilice al sector bananero por la problemática. "Compartimos plenamente la necesidad urgente de garantizar agua potable para las comunidades del Caribe colombiano. Sin embargo, señale al sector bananero como responsable de esta problemática y plantear la reducción de la producción como solución técnicamente equivocada y desconoce tanto las causas estructurales de la crisis como el aporte social y económico que representa esta actividad para el Magdalena”, manifestó el dirigente.

De acuerdo con cifras del gremio, el sector bananero genera el 9,4% del empleo formal del departamento y sostiene directamente a más de 18.000 familias. Además, más de 500 pequeños productores dependen de esta actividad agrícola como principal fuente de ingresos. Asbama también destacó que la actividad aporta cerca de $800.000 millones anuales en salarios, recursos que dinamizan la economía regional y benefician a millas de hogares en el Magdalena y La Guajira.

La agremiación advirtió que una eventual reducción de la producción no afectaría únicamente a grandes empresas del sector, sino también a trabajadores, transportadores, técnicos, empacadores y familias campesinas que dependen de la cadena productiva del banano.

Los bananeros destacan avances en uso eficiente del agua

Asbama defendió además las acciones ambientales y de sostenibilidad implementadas por el sector durante los últimos años para optimizar el uso del recurso hídrico y proteger los ecosistemas de la región. "La discusión sobre el agua debe darse sobre la base de evidencia y no de percepciones. El sector bananero lleva años avanzando en estrategias de uso eficiente y sostenible del recurso hídrico, incorporando tecnología, modernización del riego y programas de conservación ambiental", agregó Zúñiga. Enterese: Investigadores antioqueños buscan detectar de forma temprana la presencia de enfermedades en banano

Entre las iniciativas mencionadas por el gremio se encuentran la agenda ambiental suscrita con Corpamag para coordinar acciones de sostenibilidad regional y la Plataforma de Custodia del Agua enfocada en la protección de las cuencas de los ríos Frío, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación. También resaltó el proyecto GEF-7 orientado a la recuperación del ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta y la participación del sector en el programa Colombia Agropecuariamente Sostenible, financiado por el Fondo Verde del Clima. En materia tecnológica, Asbama señaló que las fincas bananeras han incorporado sistemas de riego por goteo y microaspersión, estaciones meteorológicas y sensores para optimizar el consumo de agua.

El gremio insistió en que la crisis hídrica en el Caribe colombiano responde a problemas históricos relacionados con la falta de inversión en acueductos, la recuperación de cuencas, la modernización de distritos de riego y la eficiencia en la gestión pública. Según la entidad, el sector bananero está dispuesto a seguir participando en iniciativas que permitan mejorar el acceso al aguay fortalecer la sostenibilidad ambiental de la región, pero evite que se traslade al agro la responsabilidad de una problemática estructural. Continúe leyendo: Bananeros piden en Europa alza de precios

"El sector bananero está dispuesto a seguir siendo parte de las soluciones. Lo que no puede ocurrir es que se pretenda trasladar al agro la responsabilidad de una problemática estructural cuya solución exige acciones integrales del Estado y no que pongan en riesgo el empleo formal, la inversión y la estabilidad social de la región", concluyó Zúñiga.

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