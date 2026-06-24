Autoridades descartan amenaza de tsunami en el Caribe colombiano tras temblor en Venezuela

En la tarde de este miércoles, un sismo de 7,1 con una profundidad de 23 kilómetros sacudió a Venezuela y una parte de Colombia. El temblor, que fue percibido con importante intensidad, generó dudas en las autoridades marítimas sobre si podría generarse un tsunami en las costas del Caribe.

Según el reporte del Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC), el evento sísmico ocurrido alrededor de las 5:04 p. m., hora de Colombia, tuvo como epicentro el estado de Lara, ubicado en el centro-occidente del país vecino, Venezuela.