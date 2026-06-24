En fotos y videos | Los grandes destrozos que dejó el sismo de Venezuela: así se vivió la emergencia

El potente sismo de magnitud 7.0 que sacudió a Venezuela en la tarde de este miércoles 24 de junio ha generado una fuerte situación de alarma en el norte y centro del país, además de sentirse con claridad en varias regiones de Colombia y el Caribe. Luego hubo réplica de 7.5.
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Y es que el primer sismo fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7.5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Las escenas en Caracas eran de destrucción y pánico, según periodistas y diferentes usuarios en redes sociales.