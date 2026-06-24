En fotos y videos | Los grandes destrozos que dejó el sismo de Venezuela: así se vivió la emergencia

El potente sismo de magnitud 7.0 que sacudió a Venezuela en la tarde de este miércoles 24 de junio ha generado una fuerte situación de alarma en el norte y centro del país, además de sentirse con claridad en varias regiones de Colombia y el Caribe. Luego hubo réplica de 7.5. Le puede interesar: ¿Lo sintió? Fuerte sismo sacudió Bogotá: epicentro fue en Venezuela; este es el reporte Y es que el primer sismo fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7.5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Las escenas en Caracas eran de destrucción y pánico, según periodistas y diferentes usuarios en redes sociales.

Los reportes preliminares de medios locales, internacionales y miles de usuarios en redes sociales señalaron la caída de objetos, edificios, desprendimiento de fachadas y daños estructurales graves y menores en otras edificaciones de Caracas y el estado Miranda. Específicamente en la zona de Guatire (Miranda), se han reportado de manera preliminar las primeras personas lesionadas, aunque las autoridades sanitarias y de rescate aún no determinan la gravedad o cifra oficial.

Algunos de los edificios afectados. FOTO: Captura de videos de redes sociales

El epicentro se ubicó en el estado Lara, en el centro-occidente de Venezuela. Sin embargo, más adelante, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) actualizó la información y precisó que la magnitud del sismo fue de 7.0 y tuvo una profundidad superficial menor a 30 km. Asimismo, se registraron colapsos inmediatos en las líneas de telefonía móvil y cortes de energía eléctrica intermitentes en varios sectores del centro del país. Incluso, la transmisión en vivo de un partido de béisbol tuvo que ser detenida abruptamente por la intensidad del temblor.

En otras ciudades como Carabobo, Miranda, La Guaira y Caracas se percibió con mayor violencia, según las autoridades. En la capital, Caracas, y ciudades dormitorio de Miranda, se vivieron escenas de pánico. Hubo evacuaciones masivas y preventivas de complejos residenciales y oficinas. Asimismo, el Sistema de Alerta de Tsunamis de EE. UU. emitió de manera preventiva un aviso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, mientras que se extendió vigilancia para las islas ABC (Aruba, Curazao y Bonaire), donde el temblor también fue perceptible.

Hasta ahora, ni los reportes más recientes emitidos por medios locales y diferentes agencias de monitoreo, ni los cuerpos de bomberos, protección civil y rescate, han confirmado víctimas fatales por el temblor. Autoridades venezolanas trabajan para entregar lo más pronto un balance de la emergencia. Sin embargo, los cuerpos de bomberos, protección civil y rescate continúan desplegados evaluando las estructuras comprometidas y atendiendo de primera mano los reportes de personas lesionadas por caídas de objetos o fallas estructurales.

Un temblor con alcance internacional

Ciudadanos en Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta y varias ciudades de la costa caribeña (como Barranquilla) reportaron una oscilación prolongada, especialmente en pisos altos de edificios. El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el evento fue percibido con fuerza en el territorio nacional.

Así quedaron algunas estructuras en Venezuela. FOTO: AFP

“El Servicio Geológico Colombiano, a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia, informa que el día de hoy, 24 de junio, a las 5:04 de la tarde, se presentó un evento sísmico de magnitud 7.0 y profundidad superficial menor a 30 km en el vecino país de Venezuela”, informó Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC.

Por otro lado, habitantes de las islas del Caribe neerlandés, como Aruba y Curazao, reportaron haber sentido el movimiento de la tierra de manera inusual en sus territorios.