“Han desplazado a los pescadores”: alerta en Barrancabermeja por nuevo avistamiento de hipopótamo

Preocupación en la zona rural de Barrancabermeja luego de que habitantes de la vereda Cuatro Bocas, en el corregimiento El Centro, reportaran la presencia de un hipopótamo en inmediaciones del caserío. El hecho obligó a las autoridades ambientales a reforzar el monitoreo en el área, donde ya se venía registrando circulación de estos animales fuera de su hábitat.
De acuerdo con la Secretaría de Ambiente y Transición Energética del distrito, el seguimiento en las ciénagas locales apunta a la presencia de al menos cuatro ejemplares desplazándose por distintos puntos del sistema hídrico, lo que ha aumentado la preocupación entre campesinos y pescadores, quienes aseguran que el comportamiento de estos animales ya está alterando la dinámica de la zona.
Entérese: Japón sacrifica más de 14.000 osos tras ataques mortales; una crisis de superpoblación que también vive Colombia
El secretario de Medio Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, advirtió que el nuevo avistamiento de hipopótamos en la vereda Cuatro Bocas confirma la presencia activa de la especie en esta zona rural del corregimiento El Centro, lo que representa un riesgo creciente para la comunidad y para las actividades productivas del área.