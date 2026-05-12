Japón sacrifica más de 14.000 osos tras ataques mortales; una crisis de superpoblación que también vive Colombia

Japón enfrenta hoy una crisis de sobrepoblación de osos que ha llevado a una respuesta extrema, más de 14.000 ejemplares fueron sacrificados en un solo año, tras una ola de ataques que dejó 13 personas muertas y decenas de miles de avistamientos en zonas habitadas.

Esta situación, marcada por el desborde de una especie que ya no encuentra equilibrio en su ecosistema, guarda un paralelo con Colombia, con la salvedad que esta especie no es un animal nativo sino una especie invasora, los hipopótamos del Magdalena Medio.

Más de 14.000 osos fueron sacrificados en Japón durante el año fiscal que finalizó en marzo, un récord en medio de una oleada de ataques mortales de esos animales contra seres humanos, según datos preliminares del gobierno.

Las agresiones de osos causaron 13 fallecidos en el archipiélago asiático el año pasado, más del doble del máximo histórico anterior. Desde principios de 2026, ya se ha confirmado un ataque mortal y se sospecha que otros dos decesos podrían estar vinculados con esos animales.

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El número de osos capturados y posteriormente sacrificados casi se triplicó con respecto al año anterior hasta alcanzar los 14.601, lo que supone un promedio de 40 por día.

Se trata de una marca histórica que supera ampliamente el máximo anterior, que fue de poco más de 9.000 durante el año fiscal 2023, según datos del Ministerio de Medioambiente publicados el lunes.

Durante el ejercicio fiscal que finalizó el 31 de marzo, las autoridades también confirmaron más de 50.000 avistamientos de osos en todo el país, lo que supone más del doble del récord establecido hace dos años, muestran las cifras.