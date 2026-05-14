Enka elevó sus ganancias en el primer trimestre de 2026 pese a menores ingresos

En medio de un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, mayores costos logísticos y aumentos en materias primas, Enka logró mejorar sus resultados financieros durante el arranque de 2026.

La compañía explicó que la escalada del conflicto en Medio Oriente impactó los precios internacionales del petróleo y elevó los costos de transporte y producción. Sin embargo, aseguró que la estrategia de control de costos y eficiencia operativa permitió compensar parte de esas presiones. Como resultado, la empresa que lidera Álvaro Hincapié, cerró el primer trimestre con una utilidad neta positiva de $3.375 millones, excluyendo el efecto del impuesto al patrimonio. Incluyendo este impuesto, la utilidad fue de $1.560 millones. La cifra representa una mejora de $2.419 millones frente al mismo periodo de 2025, apoyada en mayores rendimientos de inversiones y una gestión financiera estable. Otro de los indicadores que mostró una evolución positiva fue el ebitda. La empresa informó que este indicador alcanzó $7.984 millones, excluyendo el impacto del impuesto al patrimonio, lo que significó un crecimiento de 11% frente al primer trimestre del año anterior.

De acuerdo con la compañía, el resultado estuvo impulsado por los ahorros en costos y gastos fijos, así como por una mayor participación de los Negocios Verdes dentro de su operación. Enka destacó que la optimización de procesos y la disciplina financiera permitieron expandir márgenes operacionales incluso en un escenario de menor demanda externa.

Los ingresos cayeron por menores precios internacionales

Pese al crecimiento de las utilidades y del ebitda, los ingresos operacionales observaron una caída durante el trimestre. Entre enero y marzo de 2026, Enka alcanzó ingresos por $88.633 millones, cifra inferior en $28.880 millones frente al mismo periodo del año pasado.

La reducción estuvo relacionada con menores precios internacionales de referencia, incluido el precio de la botella reciclada, además de una menor tasa de cambio y una caída en la demanda del negocio de lona para llantas. Aunque los precios internacionales mostraron un repunte hacia finales de marzo, la empresa señaló que permanecieron por debajo de los niveles registrados en 2025. Enka cerró marzo con caja superior a su deuda La compañía también destacó el fortalecimiento de su posición financiera al cierre del trimestre. Los activos llegaron a $654.930 millones, aumentando $7.484 millones frente al cierre de 2025, impulsados principalmente por un mayor nivel de efectivo y la valorización positiva de coberturas financieras. En paralelo, los pasivos ascendieron a $143.047 millones, con un incremento de $9.917 millones, explicado por dividendos decretados para pago en 2026 por $6.350 millones y mayores impuestos por pagar. En términos de endeudamiento, Enka reportó una deuda neta negativa de -$4.702 millones y un indicador de endeudamiento neto de -0,2 veces ebitda, resultado de que la caja disponible superó la deuda bruta al cierre de marzo.