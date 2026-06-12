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Más de 8.000 personas desplazadas y 258 masacradas en 2026: el grave panorama de DD.HH. en Colombia

La ONG Indepaz reportó que los grupos armados ilegales siguen siendo el principal factor de violencia. Antioquia es uno de los departamentos más golpeados.

  • Briceño, Antioquia, es uno de los municipios más afectados por fenómenos de desplazamiento forzado masivo en los últimos años. FOTO: ANDRÉS CAMILO SUÁREZ ECHEVERRY.
    Briceño, Antioquia, es uno de los municipios más afectados por fenómenos de desplazamiento forzado masivo en los últimos años. FOTO: ANDRÉS CAMILO SUÁREZ ECHEVERRY.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
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En los primeros cuatro meses de 2026 se presentaron cinco casos de desplazamiento forzado masivo, los cuales perjudicaron a 8.842 personas, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La ONG especializada en la investigación del conflicto armado y los derechos humanos, identificó cinco eventos en ese periodo de tiempo, siendo el más grave el registrado en el municipio antioqueño de Briceño (Antioquia), que dejó 227 desplazados por causa del conflicto entre el frente 36 de las Farc y el Clan del Golfo.

En El Patía, Cauca, hubo 115 desplazados; en Sipí, Chocó, 110; en Tibú, Norte de Santander, fueron 65; y en Bolívar, Valle del Cauca, 51.

De acuerdo con el instituto, en el 40% de los casos el motivo fue el enfrentamiento entre grupos armados ilegales; un 20% se debió a choques entre la Fuerza Pública y los delincuentes; un 20% a amenazas; y en el 20% restante aún no ha identificado la causa.

“Las cifras corresponden a una recopilación de información comunitaria contrastada con los boletines de movilidad de la Defensoría del Pueblo y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv)”, reportó Indepaz.

En los primeros cuatro meses de observación del fenómeno, se nota una tendencia a la reducción en el número de víctimas. En enero se documentaron 4.128 víctimas, en febrero 2.452, en marzo 1.694 y en abril 568.

“Más allá de las cifras, estos hechos reflejan la persistencia de dinámicas de violencia que obligan a las comunidades a abandonar sus hogares y medios de vida”, afirmó la entidad no gubernamental.

Aunada a esta situación, Indepaz informó que entre el 1° de enero y el 9 de junio se han presentado 65 masacres (de 3 o más víctimas), que dejan un total de 258 muertos.

Los hechos ocurrieron en 20 de los 32 departamentos del país, siendo Cauca y Antioquia los más perjudicados, con nueve incidentes cada uno. Los sigue Norte de Santander (8), Valle del Cauca (7), Nariño (5) y Atlántico (5).

Detrás de esas muertes están los actores criminales de siempre: las bandas criminales, el ELN, disidencias de las Farc y Clan del Golfo.

Indepaz halló cuatro razones principales que explican las matanzas: disputas por el control territorial y las economías ilegales; imposición de control social a las comunidades; intimidación a la población civil para generar miedo; y desatención de las alertas tempranas por parte de las autoridades.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Conflicto entre ELN y disidencias de Farc produjo nuevo desplazamiento de 784 personas en Catatumbo.

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