La visita sorpresa a del ‘vice’ Restrepo a un emprendimiento en Medellín y otros secretos en De Buena Fuente

Esta semana hubo una sorpresa para una emprendedora en Medellín, cuando el vicepresidente electo José Manuel Restrepo llegó de sorpresa a su nuevo local. Se trata de Susana, quien montó un negocio de helados llamado Klea. Todo empezó porque su padre, don Fernando, hizo un video en redes sociales en el que invita a conocer el local de su hija, y este se volvió viral. “Venga, conozca Klea, cómase un buen helado, así le ayudamos a Klea y a Susi”, dice. Restrepo vio el video y les llegó de sorpresa. En otro video, difundido en sus redes sociales, Restrepo muestra cómo don Fernando lo ve y, emocionado, lo abraza y le agradece por ir al lugar: “¿Qué es esta sorpresa? ¡Qué belleza! Dios le pague”. Luego, Susana agradece y se le ve conversando con el vicepresidente electo, quien habla de “liberar el potencial de las mujeres y hombres emprendedores del país y darles todas las posibilidades para que funcionen, tengan acceso a recursos. Con trabajo se sale adelante, pero el Estado debe ayudar a que eso funcione”.

Detalles de la captura a Deluque papá

El exgobernador de La Guajira, Hernando Deluque, fue capturado por orden de la Corte Suprema tras una condena por irregularidades en contratación cuando ejerció ese cargo, entre 2001 y 2003. El contrato, de 2.100 millones de pesos del momento, era para mejorar el acueducto y alcantarillado de Riohacha, y aunque se anticiparon 1.059 millones, la obra nunca se terminó. Es el padre del senador de La U Alfredo Deluque, ficha de Abelardo de la Espriella, quien fue derrotado por Honorio Henríquez (Centro Democrático) para presidir el Senado. Los Deluque son una familia política de larga data de ese departamento del Caribe. Según le contaron a EL COLOMBIANO, Deluque se entregó ayer a las autoridades en Riohacha. Sobre él posa una pena de 25 años y tiene 75. Pero, según supo este diario por fuentes cercanas al proceso, Deluque tendría supuestamente principios de Alzheimer; esa sería una de las razones para pedir que rebajen su pena o que le den casa por cárcel.

Nombres que suenan para la Alcaldía de Medellín

Aún no ha pasado el revuelo por las elecciones presidenciales y ya se mueve el sonajero para las regionales, al menos en Medellín. Aunque todo aún está en el campo de la especulación, algunos ya comenzaron a levantar la mano para reemplazar a Federico Gutiérrez a partir del 1 de enero de 2028. Uno de ellos es el exalcalde y exgobernador Aníbal Gaviria Correa por el lado de los liberales, mientras que el excongresista Daniel Carvalho suena para llevar las banderas del centro. Por el Centro Democrático se habla fuerte de las aspiraciones de Claudia Carrasquilla y Sebastián López Valencia. Sin duda, la candidatura que tiene más aspirantes es la de Creemos para llevar las banderas del alcalde Gutiérrez, ya que suenan los nombres de Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín; Andrés Felipe Tobón, concejal distrital, y Orlando Uribe Mejía, un empresario con cercanías con el actual alcalde. Suena duro el sonajero local.

¿Qué hará Benedetti en las elecciones?

Tras la derrota del Pacto Histórico en las elecciones presidenciales, el gobierno entrante no quiere tener nada que ver con el ministro del Interior saliente, Armando Benedetti, quien se ha descrito a sí mismo en estos días como un “cadáver” en política. Pero no está tan “muerto”, según supimos. Si bien es un lastre para algunos sectores del petrismo, en el círculo más cercano al presidente Petro en Palacio no deja de ser una figura política clave. Según le contaron fuentes a este periódico, aunque se creía que sería candidato a la alcaldía de Barranquilla, desde el petrismo están analizando donde más ponerlo para las elecciones regionales de 2027. La llegada de Elsa Noguera, ficha de la Casa Char, a MinTransporte, le daría más poder a ese grupo para conquistar la capital del Atlántico el año entrante, otra vez. Por eso, a Benedetti le estarían proponiendo que se lance a la alcaldía de alguna otra ciudad muy importante. ¿Revivirá el “cadáver” que dice ser? Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)