La visita sorpresa a del ‘vice’ Restrepo a un emprendimiento en Medellín y otros secretos en De Buena Fuente

Esta semana hubo una sorpresa para una emprendedora en Medellín, cuando el vicepresidente electo José Manuel Restrepo llegó de sorpresa a su nuevo local.
Se trata de Susana, quien montó un negocio de helados llamado Klea. Todo empezó porque su padre, don Fernando, hizo un video en redes sociales en el que invita a conocer el local de su hija, y este se volvió viral. “Venga, conozca Klea, cómase un buen helado, así le ayudamos a Klea y a Susi”, dice. Restrepo vio el video y les llegó de sorpresa.
En otro video, difundido en sus redes sociales, Restrepo muestra cómo don Fernando lo ve y, emocionado, lo abraza y le agradece por ir al lugar: “¿Qué es esta sorpresa? ¡Qué belleza! Dios le pague”.
Luego, Susana agradece y se le ve conversando con el vicepresidente electo, quien habla de “liberar el potencial de las mujeres y hombres emprendedores del país y darles todas las posibilidades para que funcionen, tengan acceso a recursos. Con trabajo se sale adelante, pero el Estado debe ayudar a que eso funcione”.