El conflicto interno desplazó a más de 15.000 personas en el primer semestre de 2026, ¿y la “paz total”?

Por causa del conflicto armado en Colombia, en el primer semestre del 2026 hubo 15.960 personas desplazadas de manera forzada, documentadas por la Defensoría del Pueblo en 83 eventos masivos.

Así lo reportó la agencia del Ministerio Público en un informe publicado este jueves, en el que también se consignaron 44 eventos de confinamiento, que perjudicaron a 64.787 ciudadanos.

“Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia y Magdalena concentraron el mayor número de personas desplazadas durante el semestre, mientras que Putumayo, Caquetá, Chocó y Cauca registraron las mayores afectaciones por confinamiento”, alertó la Defensoría.

Al realizar el despiece de la información, se obtiene que del total de desplazados entre el 1 de enero y el 30 de junio, la mayoría reside en Norte de Santander (3.854); le siguen 2.622 víctimas en Cauca, 2.223 en Nariño, 2.194 en Antioquia, 1.960 en Magdalena y 1.593 en Bolívar, entre otros.

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Es importante indicar que en Norte de Santander se padece una agudización del conflicto armado desde enero de 2025, por cuenta de una incursión del ELN en territorios controlados por el frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) de las Farc, que comanda “Calarcá”.