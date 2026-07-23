Linda Caicedo, protagonista de la campaña de nueva indumentaria del Real Madrid, ¿le gusta el nuevo color?

La delantera colombiana Linda Caicedo, quien en el fútbol nacional vistió los colores del Deportivo Cali y el América de Cali, vuelve a vestirse de verde, esta vez gracias a la indumentaria que usará el Real Madrid para la temporada 2026-2027.

Linda, quien fue una de las elegidas del club para la campaña publicitaria, aparece junto a estrellas del equipo masculino como Kylian Mbappé, Vinícius Junior y Jude Bellingham, exhibiendo la camiseta verde, que hace parte de la segunda indumentaria que tendrá el club para la nueva temporada.

Según publicó en un comunicado, el Real Madrid señaló que la segunda equipación del club es verde oscuro con los detalles en blanco roto, reinterpretando una combinación de colores utilizada en el pasado con una perspectiva moderna y actual.

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“La camiseta presenta un sutil patrón geométrico con las iniciales del club e incorpora un moderno cuello con un ribete en blanco roto. Además, cuenta con el logotipo del trébol de Adidas, que conecta la innovación en el rendimiento de élite con la cultura futbolística y el estilo fuera del campo”, enfatiza en el comunicado.

Sobre la calidad de la camiseta, el club señaló que posee la última tecnología Climacool+ de Adidas, que gestiona la humedad y optimiza la ventilación para mantener a los jugadores frescos”.

Finalmente, confirmó que “la nueva camiseta ya está disponible en las tiendas oficiales del Real Madrid, en tiendas Adidas seleccionadas y en adidas.com/football”.