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Implicados en caso Lili Pink no aceptaron cargos pese a que Fiscalía presentó nuevas pruebas; así va el caso

Los ocho presuntos involucrados se declararon inocentes de los cargos imputados por parte del ente acusador que solicitó cárcel para los detenidos.

  • Los detenidos por el caso de Lili Pink enfrentan cargos relacionados con el lavado de activos y concierto para delinquir. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Los detenidos por el caso de Lili Pink enfrentan cargos relacionados con el lavado de activos y concierto para delinquir. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El caso en contra de la marca Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando sigue su curso en la Fiscalía, teniendo como últimos avances la audiencia de imputación en contra de 8 señalados quienes no aceptaron los cargos por parte del ente acusador. Hay nuevas pruebas presentadas ante la justicia.

En la lista de los 8 imputados por la Fiscalía está el cofundador de Lili Pink, Max Marvin Abadi Harari; su hijo David Max Abadi Homsani; el empresario nicaragüense Malaquilla Bismar Hernández y los empleados Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Luz Adriana López López, Merlín Roxana Mendoza Arias y Jonnatan Villamil Soler.

Sobre ese grupo de señalados la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario argumentando que estas personas representaban un peligro para la sociedad, además de haber un alto riesgo de fuga.

Lea también | Iván Cancino sale de la defensa en el caso Lili Pink: estos son los nuevos abogados

Los cargos imputados contra los 8 presuntos implicados fue lavado de activos, concierto para delinquir con fines de contrabando, enriquecimiento ilícito y contrabando y favorecimiento al contrabando.

Estas personas, a parte de que se les señala de intentar legalizar recursos estimados en más de 730.000 millones de pesos a través de empresas fachada, también tuvieron un incremento patrimonial no justificado que superaría los 430.000 millones de pesos. En la audiencia de imputación, ninguno de los 8 procesados aceptó los cargos.

Las nuevas pruebas en el caso de Lili Pink

En las mismas audiencias se conocieron otras pruebas que tiene la Fiscalía en su poder y que al parecer demostrarían algunas maniobras para evadir controles de las autoridades y detectar seguimientos.

Las autoridades revelaron la existencia de conversaciones telefónicas donde Max Abadi, fundador de la marca, planeaba realizar pruebas de polígrafo a empleados para identificar “gente mala” o posibles infiltrados que estuvieran filtrando información.

Adicional, se hallaron videos de operativos de la Dian donde algunas prendas tenían doble etiqueta para ocultar que eran productos “Hechos en China” y así evitar presentar declaraciones de importación.

Estas evidencias se unen a los hallazgos mostrados anteriormente donde se dio a conocer por parte de las autoridades el modus operandi de la presunta red de contrabando que involucraba a empresas fachadas y el uso de empleados con cargos operarios como representantes legales de esas compañías. Actualmente, las cerca de 400 tiendas de Lili Pink están siendo administradas actualmente por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mientras el proceso judicial continúa.

Siga leyendo: Así era como funcionaba la presunta red de contrabando de Lili Pink según la Fiscalía

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Preguntas y respuestas

¿Qué cargos imputó la Fiscalía a los investigados en el caso de Lili Pink?
La Fiscalía imputó los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir con fines de contrabando, enriquecimiento ilícito, contrabando y favorecimiento al contrabando. Los ocho procesados no aceptaron los cargos durante la audiencia.
¿Cuáles son las nuevas pruebas presentadas por la Fiscalía contra los investigados?
La Fiscalía presentó conversaciones sobre posibles pruebas de polígrafo a empleados y videos de operativos de la Dian donde presuntamente se hallaron prendas con doble etiqueta para ocultar su origen y evitar declaraciones de importación.
¿Por qué la Fiscalía pidió medida de aseguramiento en cárcel para los ocho imputados?
La Fiscalía argumentó que los procesados representarían un peligro para la sociedad y existiría un alto riesgo de fuga. La noticia no indica si un juez ya decidió sobre esa solicitud.
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