Implicados en caso Lili Pink no aceptaron cargos pese a que Fiscalía presentó nuevas pruebas; así va el caso

El caso en contra de la marca Lili Pink por presunto lavado de activos y contrabando sigue su curso en la Fiscalía, teniendo como últimos avances la audiencia de imputación en contra de 8 señalados quienes no aceptaron los cargos por parte del ente acusador. Hay nuevas pruebas presentadas ante la justicia.

En la lista de los 8 imputados por la Fiscalía está el cofundador de Lili Pink, Max Marvin Abadi Harari; su hijo David Max Abadi Homsani; el empresario nicaragüense Malaquilla Bismar Hernández y los empleados Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Luz Adriana López López, Merlín Roxana Mendoza Arias y Jonnatan Villamil Soler.

Sobre ese grupo de señalados la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario argumentando que estas personas representaban un peligro para la sociedad, además de haber un alto riesgo de fuga.

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Los cargos imputados contra los 8 presuntos implicados fue lavado de activos, concierto para delinquir con fines de contrabando, enriquecimiento ilícito y contrabando y favorecimiento al contrabando.

Estas personas, a parte de que se les señala de intentar legalizar recursos estimados en más de 730.000 millones de pesos a través de empresas fachada, también tuvieron un incremento patrimonial no justificado que superaría los 430.000 millones de pesos. En la audiencia de imputación, ninguno de los 8 procesados aceptó los cargos.