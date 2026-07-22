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Petro aumentó la planta de la ANT de 216 a 6.273 personas entre enero y junio de este año, ¿por qué?

Transparencia por Colombia hizo un análisis de los contratos firmados entre el 22 de junio y el 10 de julio de este año. Estos fueron sus hallazgos.

  • La Contraloría advirtió que, antes de esta ley, el Gobierno firmó 164 mil contratos por $14,8 billones en un mes. FOTO presidencia
    La Contraloría advirtió que, antes de esta ley, el Gobierno firmó 164 mil contratos por $14,8 billones en un mes. FOTO presidencia
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 3 minutos
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No paran las denuncias sobre cómo el Gobierno está raspando la olla del erario antes del cambio de gobierno. La organización no gubernamental Transparencia por Colombia reveló que las entidades del Gobierno Nacional suscribieron 6.717 contratos por $3,4 billones en apenas 19 días tras el levantamiento de la Ley de Garantías el pasado 22 de junio.

El informe se basa en los contratos registrados en SECOP I y SECOP II, contrastados con el Sistema de Información Estratégica (SIE) de Función Pública, el SIGEP y el RUES.

Esto se conoce a solo dos semanas antes de que el petrismo deje la Casa de Nariño, en medio de denuncias y cuestionamientos por dejar contratos atornillados. La Ley de Garantías impuso un periodo de restricciones que abarcó la primera y la segunda vuelta presidencial, entre el 31 de enero y el 21 de junio de 2026.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Andrés Hernández, director ejecutivo de esta organización, aseguró que “el principal hallazgo (del informe) es que, tras levantarse la Ley de Garantías, ya se ha avanzado en la firma de cerca de $7 billones en contratos, de los cuales aproximadamente $3,4 billones corresponden al Gobierno Nacional”.

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Y dio un dato relevante: “Muchos de esos recursos se asignaron mediante contratación directa, una modalidad que genera mayor discrecionalidad y tiene procesos más ágiles y no competitivos”.

Es más, según un informe de la Contraloría (publicado en febrero), durante enero de este año —el último mes antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías— el Gobierno Nacional firmó 164.813 contratos por $14,87 billones, un aumento del 64,5 % en cantidad y del 75,1 % en valor frente al mismo periodo previo a las elecciones de 2022.

La modalidad predominante

Del total contratado, la modalidad de contratación directa fue “utilizada en el 66% de los contratos celebrados, lo que equivale a dos de cada tres”, según se señaló en el informe.

De esos 4.409 contratos directos, 4.253 —el 96%— correspondieron a contratación por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (PSAG), es decir, vinculación de personas naturales.

Invías, el que tiene más contratos

Entre los 15 contratos de mayor valor suscritos por el Gobierno en 19 días —que en conjunto suman cerca de $2,5 billones y representan el 71% del valor total contratado—, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) aparece en 11 de los 15, todos ligados al programa Vías para la Paz.

El mayor de todos fue un contrato de licitación de obra pública por $650.400 millones, adjudicado al Consorcio Variante Oriental 057 para la construcción de la variante oriental de Chachagüí, en Nariño.

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El informe precisó que, aunque la mayoría de esos 15 contratos se adjudicaron por licitación pública, “dos fueron adjudicados por contratación directa (suscritos por el Ministerio del Interior) y otros dos mediante régimen especial (suscritos por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares), es decir, a través de modalidades que no necesariamente requieren procesos de competencia”.

El caso de la ANT

Por otro lado, el documento identificó un patrón particular en la Agencia Nacional de Tierras, la entidad con mayor número de contratos directos y PSAG del periodo. “Mientras la entidad cuenta con una planta de personal de 216 servidores públicos, contrató a 6.276 personas para el apoyo a la gestión en el periodo de enero a junio”, se lee en el informe.

Sobre esto, Hernández fue enfático: “Nos llama la atención el caso de la ANT, que tiene una planta de más o menos 200 personas, pero en este periodo ha contratado más de 6.000 personas por prestación de servicios”.

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El director de Transparencia aseguró que el Gobierno aún tiene la facultad legal para adelantar estos procesos. Sin embargo, enfatizó que “el llamado que estamos haciendo es más hacia la responsabilidad y, sobre todo, la transparencia en todo lo que se ejecute y se firme durante este periodo”.

“(...) Están utilizando hasta los últimos momentos para dejar avances en su gestión, pero es muy importante mantener una gestión muy responsable y muy transparente en estos últimos días”, concluyó.

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Bloque de preguntas y respuestas.

¿Cuántos contratos firmó el Gobierno Nacional tras levantarse la Ley de Garantías en 2026?
Según Transparencia por Colombia, las entidades del Gobierno Nacional suscribieron 6.717 contratos por $3,4 billones en los 19 días posteriores al levantamiento de la Ley de Garantías. Las cifras provienen de registros de SECOP y otros sistemas oficiales.
¿Qué entidades concentraron los contratos más importantes tras el levantamiento de la Ley de Garantías?
El informe señala que Invías concentró la mayoría de los contratos de mayor valor, mientras la Agencia Nacional de Tierras destacó por el elevado número de contratos de prestación de servicios. Estos hallazgos podrían motivar nuevos controles y seguimiento institucional.
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