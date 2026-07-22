Petro aumentó la planta de la ANT de 216 a 6.273 personas entre enero y junio de este año, ¿por qué?

No paran las denuncias sobre cómo el Gobierno está raspando la olla del erario antes del cambio de gobierno. La organización no gubernamental Transparencia por Colombia reveló que las entidades del Gobierno Nacional suscribieron 6.717 contratos por $3,4 billones en apenas 19 días tras el levantamiento de la Ley de Garantías el pasado 22 de junio.

El informe se basa en los contratos registrados en SECOP I y SECOP II, contrastados con el Sistema de Información Estratégica (SIE) de Función Pública, el SIGEP y el RUES.

Esto se conoce a solo dos semanas antes de que el petrismo deje la Casa de Nariño, en medio de denuncias y cuestionamientos por dejar contratos atornillados. La Ley de Garantías impuso un periodo de restricciones que abarcó la primera y la segunda vuelta presidencial, entre el 31 de enero y el 21 de junio de 2026.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Andrés Hernández, director ejecutivo de esta organización, aseguró que “el principal hallazgo (del informe) es que, tras levantarse la Ley de Garantías, ya se ha avanzado en la firma de cerca de $7 billones en contratos, de los cuales aproximadamente $3,4 billones corresponden al Gobierno Nacional”.

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Y dio un dato relevante: “Muchos de esos recursos se asignaron mediante contratación directa, una modalidad que genera mayor discrecionalidad y tiene procesos más ágiles y no competitivos”.

Es más, según un informe de la Contraloría (publicado en febrero), durante enero de este año —el último mes antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías— el Gobierno Nacional firmó 164.813 contratos por $14,87 billones, un aumento del 64,5 % en cantidad y del 75,1 % en valor frente al mismo periodo previo a las elecciones de 2022.