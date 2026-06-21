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Segunda vuelta presidencial entre De la Espriella y Cepeda es la más apretada en 32 años en Colombia

Hasta este año la elección más ajustada era la que ganó Ernesto Samper, por una diferencia de 2,12 puntos con Andrés Pastrana.

  • Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. FOTO: El Colombiano
    Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. FOTO: El Colombiano
El Colombiano
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hace 2 horas
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Los resultados del preconteo de este domingo son los más ajustados desde que comenzaron a realizarse las segundas vueltas en el país.

De acuerdo con el boletín N.° 32 de la Registraduría, el abogado Abelardo de la Espriella se alzó como vencedor con 12.951.856 votos, equivalentes al 49,65%.

Por su parte, el senador Iván Cepeda quedó en segundo lugar con 12.703.886 votos, equivalentes al 48,70%.

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Bajo esos números, la distancia entre ambos candidatos era de 247.970 votos; es decir, de 0,95 puntos porcentuales.

Desde que en el sistema electoral colombiano se introdujo la segunda vuelta, en la Constitución de 1991, esta es la diferencia más estrecha entre dos candidatos.

En las elecciones de 1994, año en el que se realizó la primera segunda vuelta de la historia, Ernesto Samper se impuso con 3.733.366 votos (50,26%) frente a los 3.576.781 (48,15%) de Andrés Pastrana, una diferencia de apenas 156.585 votos y una distancia de 2,12 puntos.

Conozca: Así fueron las 6 segundas vueltas que definieron la presidencia desde 1994

En la segunda vuelta de 1998, en la que se impuso Andrés Pastrana, la brecha fue de 3,82 puntos porcentuales con el candidato del Partido Liberal, Horacio Serpa.

Luego de dos elecciones que se dirimieron en primera vuelta en 2002 y 2006, la segunda vuelta se volvió a realizar en 2010, en un pulso que enfrentó a Juan Manuel Santos con Antanas Mockus. En aquellos comicios, el primero ganó con una diferencia de 41,66 puntos porcentuales.

Siga leyendo: Abelardo De la Espriella arrasó en Antioquia: logró más de 2 millones de votos

En 2014, año en el que ganó Juan Manuel Santos su reelección tras enfrentarse a Óscar Iván Zuluaga, lo hizo por una diferencia de 5,95 puntos.

En 2018, la segunda vuelta entre Iván Duque y Gustavo Petro fue de 12,17 puntos en favor del primero; y en 2022, la diferencia que le dio la victoria a Petro sobre Rodolfo Hernández fue de 3,13 puntos.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál ha sido la segunda vuelta presidencial más cerrada en la historia de Colombia?
La segunda vuelta presidencial de 2026 entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda se convirtió en la más reñida desde la creación de este mecanismo en la Constitución de 1991. La diferencia fue de apenas 0,95 puntos porcentuales, equivalente a 247.970 votos.
¿Por cuántos votos ganó Abelardo De la Espriella las elecciones presidenciales de 2026?
Según el preconteo de la Registraduría, Abelardo De la Espriella obtuvo 12.951.856 votos frente a los 12.703.886 alcanzados por Iván Cepeda, lo que representa una diferencia de 247.970 sufragios.
¿Cuál era la elección presidencial más ajustada antes de 2026?
Hasta las elecciones de 2026, la segunda vuelta más cerrada había sido la de 1994, cuando Ernesto Samper derrotó a Andrés Pastrana por una diferencia de 2,12 puntos porcentuales y 156.585 votos.
¿Desde cuándo existe la segunda vuelta presidencial en Colombia?
La segunda vuelta presidencial fue incorporada en Colombia mediante la Constitución Política de 1991. La primera vez que se aplicó este mecanismo fue en las elecciones presidenciales de 1994.
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