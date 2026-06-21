Segunda vuelta presidencial entre De la Espriella y Cepeda es la más apretada en 32 años en Colombia

Los resultados del preconteo de este domingo son los más ajustados desde que comenzaron a realizarse las segundas vueltas en el país.
De acuerdo con el boletín N.° 32 de la Registraduría, el abogado Abelardo de la Espriella se alzó como vencedor con 12.951.856 votos, equivalentes al 49,65%.
Por su parte, el senador Iván Cepeda quedó en segundo lugar con 12.703.886 votos, equivalentes al 48,70%.
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Bajo esos números, la distancia entre ambos candidatos era de 247.970 votos; es decir, de 0,95 puntos porcentuales.