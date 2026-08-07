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La gesta del boxeador paisa Juan Pablo Patiño: tumbó dominio de Cuba tras 44 años en los Juegos Centroamericanos

El boxeador colombiano Juan Pablo Patiño, de 25 años, derrotó al cubano Fernando Arzola con marcador 5-0 y disputará la medalla de oro con el mexicano Javier Cruz.

  • Juan Pablo Patiño, luego de su triunfo en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo. FOTO CAPTURA DE VIDEO
    Juan Pablo Patiño, luego de su triunfo en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo. FOTO CAPTURA DE VIDEO
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

07 de agosto de 2026
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Hay triunfos que valen más que una medalla y el antioqueño Juan Pablo Patiño sí que sabe de eso. El jueves 6 de agosto en Santo Domingo todos los reflectores de la delegación colombiana apuntaban a la disputa de las preseas de oro en las finales de gimnasia artística, natación, esgrima, karate y levantamiento de pesas, mientras el boxeador nacido en Itagüí hace 25 años se batía casi solo en el ring en una de las semifinales. Y después de una gran batalla venció al cubano Fernando Arzola, vigente campeón, en un triunfo histórico.

Como lo resaltó el colega y especialista en deporte olímpico, Santiago Hernández en su cuenta de X @santiagopajaro, el púgil colombiano fue el encargado de derrotar por primera vez a un boxeador cubano en la categoría de los pesos súper pesados (+91 kg) en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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“Hasta hoy, Cuba no había perdido un solo combate en la máxima división desde 1982. Los isleños, encabezados por el mítico Teófilo Stevenson, habían ganado todos sus combates y los oros en los +91 kg. Sin excepción. Hasta la noche del jueves. Y con un colombiano en el tinglado”, reseñó Hernández.

Añadió que el marcador del combate fue de 5-0, a pesar de tener una cortada desde el primer round. La victoria de Juan Pablo, segunda del torneo, fue la primera caída de Cuba en 44 años, que estaba invicta con 9 oros.

Patiño, quien es profesional en Deportes, ha estado en los procesos de la Selección Antioquia de la que es el capitán y, según @santiagopajaro, se gana la vida con clases privadas de boxeo para aficionados. Logró la única final de Colombia en el boxeo en la capital de República Dominicana.

Estuvo alejado de la Selección

Abelardo Parra, entrenador y dirigente de este deporte, mentor de varios campeones de la zona del Urabá, consultado por EL COLOMBIANO sobre la hazaña de Patiño, señaló que a este deportista hay que aplaudirle la voluntad y lo que está haciendo por la región y el país. “Es un muchacho joven y tiene mucho futuro. Se ha insistido con él varias veces para que ingresara a la Selección Colombia; el año pasado casualmente la Federación estuvo a punto de sancionarlo porque no respondió a varias convocatorias del cuerpo técnico”.

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Parra contó también que habló con él (Patiño) en varias ocasiones y que prácticamente sirvió de abogado, y este año aceptó el llamado de la selección nacional. “Y mire, va para adelante y en este momento yo vaticino que puede ser la medalla más clara que tiene el boxeo aficionado colombiano para los próximos Juegos Olímpicos”.

Juan Pablo retaba en la final al mexicano Javier Cruz, la noche de este viernes. Y como dice Hernández, podría ser el único oro de Colombia en ese deporte en las justas de Santo Domingo, un balance muy pobre en esta disciplina en la que el país ha tenido mejores actuaciones. Aunque con lo hecho por Patiño ya se puede sacar pecho.

Módulo de preguntas y respuestas...

¿Por qué es histórica la victoria de Juan Pablo Patiño frente a Cuba en boxeo?
Porque rompió un invicto de 44 años que mantenía la delegación cubana en la categoría de pesos súper pesados (+91 kg) en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Cuba no perdía un solo combate ni cedía una medalla de oro en esta división desde 1982.
¿Quién fue el rival cubano al que derrotó Juan Pablo Patiño y cuál fue el marcador?
Derrotó al vigente campeón Fernando Arzola con un marcador unánime de 5-0, pese a que el colombiano sufrió una cortada en el rostro desde el primer asalto del combate.
Según el dirigente y entrenador Abelardo Parra, Patiño es proyectado como una de las opciones de medalla más claras para el boxeo aficionado colombiano con miras al ciclo de los próximos Juegos Olímpicos.
¿Qué posibilidades tiene Juan Pablo Patiño de clasificar a los próximos Juegos Olímpicos?
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