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¡Pilas! Estas son las ciudades donde hay ley seca por posesión de Abelardo de la Espriella

Aunque Cali acoge la ceremonia de cambio de mando en Colombia, otras capitales y territorios tienen restricciones relacionadas con la venta y consumo de licor.

  • Varias capitales y municipios decretaron ley seca este fin de semana en razón a la posesión de Abelardo de la Espriella. Fotos: Manuel Saldarriaga y Colprensa
    Varias capitales y municipios decretaron ley seca este fin de semana en razón a la posesión de Abelardo de la Espriella. Fotos: Manuel Saldarriaga y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

07 de agosto de 2026
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Con motivo de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella este viernes, 7 de agosto, algunas administraciones locales anunciaron estrictas medidas de seguridad y convivencia para garantizar el orden público, entre ellas, la ley seca.

Esta medida relacionada con la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas varía de acuerdo a los diferentes territorios y tendrá vigencia entre el 7 y el 8 de agosto en algunos puntos.

Una de esas ciudades con la restricción es Cali. La capital del Valle del Cauca, que acoge la ceremonia oficial de posesión, contará con un esquema de seguridad reforzado. Igualmente, el alcalde Alejandro Eder confirmó que la ley seca en esa ciudad regirá únicamente durante este viernes, desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Lea también | Es la hora de ‘El Tigre’: Cali está lista para la posesión de Abelardo De la Espriella

En otros territorios ya inclusive la prohibición está desde el jueves, como Bucaramanga y su área metropolitana, donde la medida comenzó a regir desde las 6:00 p. m. del jueves 6 de agosto y finalizará a las 6:00 a. m. del sábado 8 de agosto. En Montería también termina a esa hora del sábado y desde el 6 de agosto aplica la restricción. En Barrancabermeja la vigencia es similar, finalizando a las 10:00 a. m.

En Popayán la Alcaldía decretó ley seca a partir de las 6:00 a. m. de este viernes, 7 de agosto hasta las 6:00 a. m. del sábado 8 de agosto.

Departamentos como Norte de Santander y Cundinamarca adoptaron esta medida para algunos municipios. En territorio norsantandereano, los municipios afectados son Tibú, Ocaña y Pamplona mientras que Madrid y Fusagasugá son los afectados en territorio cundinamarqués.

Para Tibú la ley seca está vigente desde las 11:00 p. m. del jueves 6 de agosto hasta las 6:00 p. m. del sábado 8 de agosto. En Ocaña la medida inició a las 6:00 p. m. del jueves 6 de agosto y termina al mediodía (12:00 m.) el sábado 8 de agosto. En Pamplona comenzó hoy viernes a las 7:00 a. m. y se cierra la restricción a las 6:00 a. m. del día de mañana sábado.

En el caso de los dos municipios de Cundinamarca, en Madrid comenzó a la medianoche del viernes y finalizará a las 6:00 p. m. del mismo día mientras que en Fusagasugá aplicará este 7 de agosto de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.

Respecto a Ibagué, la Alcaldía ratificó la ley seca para todo el municipio durante la jornada del viernes 7 de agosto, en el horario de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Por otra parte, Bogotá y Medellín no contarán con ley seca. No obstante, en la capital de la República la principal medida de seguridad es la suspensión temporal de los permisos de porte de armas de fuego y traumáticas, vigente desde las 6:00 p. m. del jueves 6 de agosto hasta las 6:00 p. m. del sábado 8 de agosto.

Asimismo, en la capital antioqueña la Alcaldía de Medellín confirmó que no decretó ley seca ni aplicará un día sin carro o moto, permitiendo que la movilidad y las actividades de la Feria de las Flores continúen de forma regular.

Desde las autoridades se ha hecho un llamado a los ciudadanos para acatar estas disposiciones locales, evitar sanciones económicas y garantizar el correcto desarrollo de la jornada festiva y política.

Siga leyendo | Día sin carro y moto en Colombia este 7 de agosto: qué ciudades aplicarán la medida y en cuáles no

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Preguntas y respuestas

¿En qué ciudades y municipios aplica la ley seca por la posesión presidencial del 7 de agosto?
La ley seca aplica en ciudades como Cali, Bucaramanga, Montería, Barrancabermeja, Popayán e Ibagué, además de municipios como Tibú, Ocaña, Pamplona, Madrid y Fusagasugá. Cada territorio fijó horarios y fechas de vigencia diferentes.
¿Bogotá y Medellín tendrán ley seca durante la posesión de Abelardo de la Espriella?
No. Bogotá y Medellín confirmaron que no aplicarán ley seca. En Bogotá se suspendió temporalmente el porte de armas de fuego y traumáticas, mientras Medellín mantendrá con normalidad la movilidad y la Feria de las Flores.
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