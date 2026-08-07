¡Pilas! Estas son las ciudades donde hay ley seca por posesión de Abelardo de la Espriella

Con motivo de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella este viernes, 7 de agosto, algunas administraciones locales anunciaron estrictas medidas de seguridad y convivencia para garantizar el orden público, entre ellas, la ley seca.

Esta medida relacionada con la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas varía de acuerdo a los diferentes territorios y tendrá vigencia entre el 7 y el 8 de agosto en algunos puntos.

Una de esas ciudades con la restricción es Cali. La capital del Valle del Cauca, que acoge la ceremonia oficial de posesión, contará con un esquema de seguridad reforzado. Igualmente, el alcalde Alejandro Eder confirmó que la ley seca en esa ciudad regirá únicamente durante este viernes, desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

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En otros territorios ya inclusive la prohibición está desde el jueves, como Bucaramanga y su área metropolitana, donde la medida comenzó a regir desde las 6:00 p. m. del jueves 6 de agosto y finalizará a las 6:00 a. m. del sábado 8 de agosto. En Montería también termina a esa hora del sábado y desde el 6 de agosto aplica la restricción. En Barrancabermeja la vigencia es similar, finalizando a las 10:00 a. m.

En Popayán la Alcaldía decretó ley seca a partir de las 6:00 a. m. de este viernes, 7 de agosto hasta las 6:00 a. m. del sábado 8 de agosto.

Departamentos como Norte de Santander y Cundinamarca adoptaron esta medida para algunos municipios. En territorio norsantandereano, los municipios afectados son Tibú, Ocaña y Pamplona mientras que Madrid y Fusagasugá son los afectados en territorio cundinamarqués.

Para Tibú la ley seca está vigente desde las 11:00 p. m. del jueves 6 de agosto hasta las 6:00 p. m. del sábado 8 de agosto. En Ocaña la medida inició a las 6:00 p. m. del jueves 6 de agosto y termina al mediodía (12:00 m.) el sábado 8 de agosto. En Pamplona comenzó hoy viernes a las 7:00 a. m. y se cierra la restricción a las 6:00 a. m. del día de mañana sábado.

En el caso de los dos municipios de Cundinamarca, en Madrid comenzó a la medianoche del viernes y finalizará a las 6:00 p. m. del mismo día mientras que en Fusagasugá aplicará este 7 de agosto de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.