Dirigencia de la CUT no dejaría participar en debates a candidatos no petristas

Jorge Enrique Robledo se quejó de que no lo dejaron entrar a él ni al candidato presidencial que apoya, Sergio Fajardo. Fabio Arias, presidente de la CUT que va al Senado por la lista de Roy Barreras, defendió la decisión.

    A Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo les fue negada la participación en debates y foros de la Central Unitaria de Trabajadores, cuya dirigencia aseguró que sólo llevará candidatos “del progresismo”. Foto: Colprensa.
Esteban Mejía Serrano
hace 2 horas
bookmark

Se presentó una denuncia de que en la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) no se está dejando participar a candidatos presidenciales que no estén en línea con el gobierno Petro. Entre ellos, a Sergio Fajardo a la presidencia y a Jorge Enrique Robledo al Senado, apoyados por el líder Diógenes Orjuela, expresidente de la colectividad.

El presidente de la CUT, Fabio Arias, quien además ocupa el segundo renglón al Senado por la lista de Roy Barreras, defendió la decisión en la mañana de este 12 de febrero. Sin embargo, la denuncia se conocía desde el 5 de febrero, día en el que se convocó la Junta Nacional de la CUT.

En un comunicado, organizaciones apoyadas por Orjuela aseguraron que “sin ninguna explicación” fue negada la participación de Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo.

Arias aseguró, en diálogo con Caracol Radio, que la decisión se tomó desde el Congreso de la Central, su máxima instancia: “políticamente se determinó que nosotros respaldaríamos a este Gobierno, y obviamente que en esa perspectiva tenemos la convicción de que este proyecto político debe continuar. Esa es la decisión institucional y oficial”.

El candidato al Senado dijo, entonces, que solo se invitaría a candidatos “del progresismo” como Roy Barreras –candidato al que apoya Arias y viceversa–, Marta Alfonso, Iván Cepeda, Carlos Caicedo y Daniel Quintero.

Con respecto a qué pasaba con los miembros de la CUT que quisieran escuchar otras posturas, Arias dijo que “podían escucharlas en los medios de comunicación masiva que evidentemente les dan voz y audiencia”, a pesar de que él se encontraba en entrevista, justamente, en un medio de comunicación masiva.

Puede leer: ¿Barreras desafía la Constitución para seducir al petrismo? Constitucionalista crítica su propuesta de Petro vicepresidente

Diógenes Orjuela y la oposición en la CUT

Por su parte, Diógenes Orjuela se mostró indignado porque “según ellos a Gustavo Petro hay que respaldarlo, así haga las cosas mal, y eso es una formulación atípica en el movimiento sindical”.

Resaltó que previamente se había ratificado que “la CUT es pluralista y nadie puede ser discriminado por sus posiciones políticas, filosóficas, religiosas. Hasta esta junta nacional fue tradición facilitar y permitir que se expresen absolutamente todas las fuerzas políticas que tienen presencia dentro de las estructuras generales de la Central”.

Y concluyó que “Fabio y quienes lo acompañan señalan que la derecha es antidemocrática y fascista por lo que no les dan igual espacio, pero internamente están exactamente lo mismo. Porque ninguna organización sindical obliga a estar afiliada a ningún partido”.

Alejandro Chala, voz experta

Según Alejandro Chala, politólogo e investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, esta situación “hace parte de las tensiones típicas de la democracia interna de los movimientos sociales y los sindicatos que de una manera u otra tienen sus propios ejercicios de democracia interna y a partir de ellos se van a dar estos debates”.

Además, el experto aseguró que la situación también toca al debate sobre la autonomía de algunos movimientos sociales durante el gobierno Petro: “De una u otra manera, la construcción de esa democracia interna pasa por la postura que las mayorías de esas organizaciones toman frente a fenómenos como los gobiernos o los paros nacionales”.

Le puede interesar: Elecciones 2026: Fajardo, Robledo y Galán se unen al MIRA para conformar la coalición “Ahora Colombia”

Chala reiteró que estas organizaciones tienen autonomía, como la tienen otros gremios u organizaciones campesinas: “Incluso los gremios económicos, dentro de su autonomía, tampoco permiten la visita de ciertos actores políticos a quienes consideran que no son válidos para cierta discusión”.

Entonces, “el foco no tiene que ir sobre el tema del debate, si hay una denuncia de un sector minoritario diciendo que no hay democracia interna, la pregunta debe ir hacia cómo se han elegido esos sindicatos a nivel interno en los últimos años”, concluyó el analista.

Lea también: Carlos Caicedo suma un nuevo escándalo: Fiscalía lo acusa de direccionar un contrato

