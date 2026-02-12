Dirigencia de la CUT no dejaría participar en debates a candidatos no petristas

Se presentó una denuncia de que en la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) no se está dejando participar a candidatos presidenciales que no estén en línea con el gobierno Petro. Entre ellos, a Sergio Fajardo a la presidencia y a Jorge Enrique Robledo al Senado, apoyados por el líder Diógenes Orjuela, expresidente de la colectividad.
El presidente de la CUT, Fabio Arias, quien además ocupa el segundo renglón al Senado por la lista de Roy Barreras, defendió la decisión en la mañana de este 12 de febrero. Sin embargo, la denuncia se conocía desde el 5 de febrero, día en el que se convocó la Junta Nacional de la CUT.
En un comunicado, organizaciones apoyadas por Orjuela aseguraron que “sin ninguna explicación” fue negada la participación de Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo.