Dirigencia de la CUT no dejaría participar en debates a candidatos no petristas

Se presentó una denuncia de que en la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) no se está dejando participar a candidatos presidenciales que no estén en línea con el gobierno Petro. Entre ellos, a Sergio Fajardo a la presidencia y a Jorge Enrique Robledo al Senado, apoyados por el líder Diógenes Orjuela, expresidente de la colectividad. El presidente de la CUT, Fabio Arias, quien además ocupa el segundo renglón al Senado por la lista de Roy Barreras, defendió la decisión en la mañana de este 12 de febrero. Sin embargo, la denuncia se conocía desde el 5 de febrero, día en el que se convocó la Junta Nacional de la CUT. En un comunicado, organizaciones apoyadas por Orjuela aseguraron que “sin ninguna explicación” fue negada la participación de Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo.

Arias aseguró, en diálogo con Caracol Radio, que la decisión se tomó desde el Congreso de la Central, su máxima instancia: “políticamente se determinó que nosotros respaldaríamos a este Gobierno, y obviamente que en esa perspectiva tenemos la convicción de que este proyecto político debe continuar. Esa es la decisión institucional y oficial”. El candidato al Senado dijo, entonces, que solo se invitaría a candidatos “del progresismo” como Roy Barreras –candidato al que apoya Arias y viceversa–, Marta Alfonso, Iván Cepeda, Carlos Caicedo y Daniel Quintero. Con respecto a qué pasaba con los miembros de la CUT que quisieran escuchar otras posturas, Arias dijo que “podían escucharlas en los medios de comunicación masiva que evidentemente les dan voz y audiencia”, a pesar de que él se encontraba en entrevista, justamente, en un medio de comunicación masiva. Puede leer: ¿Barreras desafía la Constitución para seducir al petrismo? Constitucionalista crítica su propuesta de Petro vicepresidente

Diógenes Orjuela y la oposición en la CUT

Por su parte, Diógenes Orjuela se mostró indignado porque “según ellos a Gustavo Petro hay que respaldarlo, así haga las cosas mal, y eso es una formulación atípica en el movimiento sindical”. Resaltó que previamente se había ratificado que “la CUT es pluralista y nadie puede ser discriminado por sus posiciones políticas, filosóficas, religiosas. Hasta esta junta nacional fue tradición facilitar y permitir que se expresen absolutamente todas las fuerzas políticas que tienen presencia dentro de las estructuras generales de la Central”. Y concluyó que “Fabio y quienes lo acompañan señalan que la derecha es antidemocrática y fascista por lo que no les dan igual espacio, pero internamente están exactamente lo mismo. Porque ninguna organización sindical obliga a estar afiliada a ningún partido”.

Alejandro Chala, voz experta