Carlos Caicedo suma un nuevo escándalo: Fiscalía lo acusa de direccionar un contrato

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción avanza en la investigación del caso. ¿De que lo acusan?

  • Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y hoy candidato presidencial. Foto: Colprensa
El Colombiano
hace 3 horas
A las denuncias por presunto acoso sexual durante su paso por la Gobernación del Magdalena, se le suma ahora a Carlos Caicedo (hoy candidato presidencial) una acusación de la Fiscalía como presunto responsable del direccionamiento de un contrato mientras fue alcalde de Santa Marta entre 2012 y 2015.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente a Caicedo de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

El exmandatario habría direccionado el contrato de construcción de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas en el corregimiento de Bonda y el barrio Ciudad Equidad, en contravía de la normatividad vigente y generando un posible detrimento a las finanzas de la ciudad.

En ejercicio de sus funciones tramitó y celebró el contrato 191 de 2015, por un valor de 6.954 millones de pesos y un plazo de ejecución de seis meses.

Las evidencias en su contra

Los elementos materiales probatorios indican que en la fase precontractual presuntamente pidió que fuera contratado mediante prestación de servicios un arquitecto específico para que elaborara los diseños del proyecto.

Sin embargo, los productos presentados por el profesional fueron incompletos, no contemplaron paneles ni placas prefabricadas de alta densidad para aislar el calor y el ruido, entre otros aspectos. No obstante, el entonces alcalde recibió a satisfacción y dispuso el pago total de la obligación.

Adicionalmente, en el proceso de contratación no se coordinó ni concertó con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) las normas técnicas y los requerimientos de seguridad y esparcimiento exigidos para la implementación de espacios para la primera infancia. La construcción de los centros de desarrollo infantil y las ludotecas fue confiada al único proponente que se presentó a la licitación.

En lo que respecta a la etapa de ejecución, se presentaron múltiples imprevistos, pues no se tuvieron en cuenta las redes y acometidas para gas natural; tampoco se gestionó la autorización para construir en un predio privado, que además no contaba con estudios de suelos y sismoresistencia.

Le puede interesar: Ecuador le respondió a Colombia y asegura que su sistema eléctrico puede cubrir la “demanda diaria” en el país

Para superar estas y las diversas inconsistencias presentadas, se realizaron 11 otrosíes y adiciones por 4.534 millones. 10 años después, el contrato no ha sido liquidado y las obras fueron pagadas en un 94%, sin ser entregadas en su totalidad.

Carlos Caicedo, denunciado por acoso sexual

La Fiscalía decidió dar trámite preferente a la investigación por presuntos hechos de acoso sexual que involucran al exgobernador del Magdalena y hoy candidato presidencial, Carlos Caicedo, una determinación que abre la puerta a que se adopten decisiones judiciales en plena antesala del proceso electoral.

El expediente fue asumido por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, luego de establecerse que las conductas denunciadas habrían ocurrido durante el periodo en el que Caicedo ejercía como gobernador.

Ese elemento, sumado a la naturaleza de las acusaciones, llevó al ente acusador a mover el caso a un nivel de mayor jerarquía y seguimiento.

Lea también: Todo el círculo de Petro está metido en líos judiciales, ¿fue a sus espaldas?

Fuentes de la Fiscalía indicaron que el proceso fue priorizado por tratarse de denuncias relacionadas con violencia contra las mujeres y por la gravedad de los relatos conocidos hasta ahora. En este momento, el organismo adelanta la recolección y ampliación de testimonios con las víctimas, una etapa clave para definir el rumbo de la investigación.

Hasta ahora, al menos cinco mujeres han entregado versiones en las que describen episodios reiterados de presunto acoso sexual. A esto se suma una denuncia penal presentada por la congresista Ingrid Aguirre, quien acusa al exmandatario de haberla sometido a un proceso de victimización política, lo que amplió el alcance del expediente.

