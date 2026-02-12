Carlos Caicedo suma un nuevo escándalo: Fiscalía lo acusa de direccionar un contrato

A las denuncias por presunto acoso sexual durante su paso por la Gobernación del Magdalena, se le suma ahora a Carlos Caicedo (hoy candidato presidencial) una acusación de la Fiscalía como presunto responsable del direccionamiento de un contrato mientras fue alcalde de Santa Marta entre 2012 y 2015.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó formalmente a Caicedo de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
El exmandatario habría direccionado el contrato de construcción de dos centros de desarrollo infantil y tres ludotecas en el corregimiento de Bonda y el barrio Ciudad Equidad, en contravía de la normatividad vigente y generando un posible detrimento a las finanzas de la ciudad.