En vivo | Abelardo promete que “no habrá persecuciones” y juró defender la Constitución en su primer discurso como presidente electo

El presidente electo decidió hacer su cierre de campaña en la capital del Atlántico. Antes de su discurso, hizo una caravana por la ciudad en un vehículo con una cabina blindada. Esta fue desde el barrio Prado hasta La Ventana del Mundo.

El abogado De la Espriella se convertirá en el segundo presidente más joven en la historia moderna de Colombia con 48 años, los cuales cumplirá en el mes de julio. Su victoria se dio con una apretada diferencia contra el candidato del oficialismo, Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, da sus primeras palabras luego de los resultados del preconteo desde la ciudad de Barranquilla . Allí hablará ante una multitud que lo esperaba ansiosamente desde horas de la tarde.

De la Espriella comenzó su discurso con un video emotivo rememorando algunos momentos trágicos y épicos de la historia de Colombia. “Aquí está su tigre, está su presidente”, inició el jurista. El presidente electo estuvo en el escenario con su habitual cabina acompañado de su familia, con camiseta alusiva a la Selección Colombia.

En su pronunciamiento, agradeció a las personas y a quien será su vicepresidente, el economista José Manuel Restrepo, quien ya ha integrado en ocasiones anteriores el Ministerio de Hacienda. Restrepo recalcó en sus palabras que, aunque hubo, según él, presiones en algunas zonas del país, estas no interfirieron para dar un giro en la Casa de Nariño. “¡Llegó el momento de la esperanza!”, exclamó.

“Me llena en el corazón este fervor del pueblo colombiano”, destacó De la Espriella. “Con una gratitud infinita a Dios, comparezco ante ustedes para dar la noticia más importante: el pueblo colombiano me ha confiado para ser su próximo presidente”.

“No ha triunfado una candidatura, ha triunfado la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su camino, ha triunfado la verdad, ha triunfado la República”, resaltó.

En su discurso, mencionó que con lo ocurrido este domingo, 21 de junio, comienza una nueva era en el país. Asimismo, aludió a que termina “el enfrentamiento” y comienza el “servicio a la patria”.

”Juro defender la constitución con extrema coherencia para evitar que la destruyan, juro defenderla de aquellos que pretenden cambiarla por la tiranía”, recalcó Abelardo, agregando que no habrá persecuciones.