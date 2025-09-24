x

Las frases más duras de Petro contra Trump que podrían complicar las relaciones con EE. UU.

El presidente colombiano usó varios calificativos en contra del mandatario estadounidense en medio de una relación tensa por varios temas, incluido la lucha contra las drogas.

  • El presidente Gustavo Petro hizo varios señalamientos en contra de Donald Trump ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Fotos: Presidencia y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 10 horas
bookmark

En su última intervención como jefe de Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Gustavo Petro lanzó un enfático ataque verbal contra la administración y las políticas del presidente estadounidense Donald Trump, calificándolo de cómplice de genocidio y cuestionando su salud mental y sus motivaciones.

El mandatario colombiano se refirió a las intervenciones de Estados Unidos en Gaza y el mar Caribe, además de vincular la política exterior de Washington con el narcotráfico y el racismo, proponiendo la apertura de procesos penales contra funcionarios de alto nivel.

Lea también: Petro se radicalizó en su último discurso ante la ONU: acusó a Trump de asesino, repitió “libertad o muerte” y pidió a ejércitos alzarse contra Israel

Ante la Asamblea de las Naciones Unidas, Petro no dejó pasar la descertificación a Colombia en materia de lucha contra las drogas y pese a los efectos de esta “sanción” que no recibía el país desde hace más de 30 años, cuestionó la decisión.

“Por eso hablo ante ustedes como un presidente descertificado por el mismo presidente Trump, sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano ni divino, y sin razón mental”, expresó el jefe de Estado, aludiendo a que la supuesta finalidad de la política antidrogas de la Casa Blanca no es detener la cocaína que se envía a Estados Unidos sino “dominar a los pueblos del sur en general”.

“No sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína”, mencionó en el recinto sin mostrar evidencias sobre dichas alianzas.

Petro calificó de genocida a Donald Trump mientras negaba que el Tren de Aragua es una organización terrorista

El punto más explosivo del discurso del mandatario colombiano fue la denuncia de ataques militares letales en el mar Caribe, presuntamente ordenados por la administración Trump contra embarcaciones de migrantes. Petro comparó estos hechos con la violencia en Gaza.

Puede leer: Trump confirmó nuevo ataque letal contra un barco que llevaba droga por aguas del Caribe: hay tres muertos

Trump no solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe, no solo encarcela y encadena migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza”, declaró ante la Asamblea. “Se hace cómplice del genocidio, porque es genocidio, y hay que gritarlo una y otra vez”, agregó haciendo alusión al presidente republicano.

Complementando estos señalamientos, el mandatario colombiano exigió una acción legal inmediata contra las autoridades estadounidenses por estos ataques, incluyendo a Trump.

“Debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos así se incluya al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump, que permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes”, complementó.

Petro aseguró que quienes viajaban en una de las lanchas atacadas por Estados Unidos en medio de su despliegue militar en el Caribe no eran integrantes del Tren de Aragua como lo anunció la Casa Blanca en sus medios oficiales y aprovechó para minimizar la calificación de esta estructura criminal como organización terrorista.

“Mentira que el Tren de Aragua es terrorista, solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo”, resaltó Petro.

En contexto: Así es la relación del Tren de Aragua con el régimen de Venezuela, ¿podría convertirse en el brazo armado internacional de Maduro?

El presidente de Colombia comparó a Trump con Hitler y criticó la democracia en Estados Unidos

Tal como lo ha hecho en alocuciones anteriores, Gustavo Petro comparó al mandatario estadounidense con el polémico líder de Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

“Hoy hacen lo mismo que Hitler: construyen campos de concentración para migrantes y aplauden las mayorías electorales”, exclamó Petro sobre las políticas migratorias de Estados Unidos.

También criticó los discursos del mandatario republicano. “Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles”, sostuvo.

Petro remató su ataque asegurando que Estados Unidos ha dejado de ser un faro democrático global: “Los Estados Unidos ya no enseñan democracia, sino que la matan en sus migrantes y su codicia. Estados Unidos enseña tiranía”.

Una gran parte del discurso del presidente de Colombia fue mencionada sin la atención de la delegación estadounidense, la cual se retiró del recinto cuando se empezaron a detectar los primeros ataques.

Sin embargo, sectores temen que dichas palabras terminen en represalias por parte de la administración estadounidense, pues ya hechos como los ocurridos en enero donde a través de un mensaje en X Petro desautorizó la entrada al país de un avión norteamericano con colombianos deportados generaron advertencias sobre un aumento de aranceles y cancelación de citas para visas.

Siga leyendo: “El discurso de Petro contra Trump va a tener muchas consecuencias”: León Valencia

Utilidad para la vida