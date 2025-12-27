¿Por qué no se ha hecho oficial la llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors? Esto es lo que sucede

Atlético Nacional y Boca Juniors siguen jugando un partido aparte, esta vez lejos del césped y mucho más cerca de las oficinas. En el centro de la escena está Marino Hinestroza, uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol colombiano, cuyo futuro aún no se define pese al fuerte interés del club argentino y a la presión creciente desde el entorno xeneize.
La oferta de Boca, cercana a los 5 millones de dólares, no alcanza para convencer al Verdolaga. En Nacional consideran que esa cifra no refleja el verdadero valor del jugador, especialmente si se tiene en cuenta que el club antioqueño no posee inicialmente el 100 % de sus derechos económicos, sino solo el 50 %, al que además deben descontarse costos adicionales propios de cualquier operación internacional. En ese escenario, el ingreso neto para el equipo paisa sería limitado y poco acorde con el potencial del futbolista.