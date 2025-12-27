Video | Indignación en redes por médico que golpeó a un paciente en camilla durante consulta

Un grave caso de violencia médica ha generado indignación en la India luego de que se viralizara un video en el que un médico residente golpea brutalmente a un paciente que se encontraba acostado en una camilla, previo a un procedimiento médico. El profesional de la salud arremetió contra el paciente, quien presentaba problemas respiratorios, luego de que este solicitara un trato respetuoso, ya que —según su testimonio— el galeno se dirigió a él de manera informal, equivalente a decirle “tú” en lugar de “usted”. Lea también: Soledad no deseada: qué es y por qué en Navidad afecta a más personas El impactante hecho ocurrió en la Facultad de Medicina Indira Gandhi, donde el paciente, identificado como Arjun Singh, de 36 años, acudió para someterse a una endoscopia cuando fue atacado por el médico Raghav Narula, residente del Departamento de Neumología. Una discusión posterior al procedimiento fue escalando hasta convertirse en un altercado entre ambos.

El video que desató la denuncia y la indignación pública por médico que ataca a paciente

La agresión fue grabada por uno de los asistentes del médico y difundida en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral a nivel internacional. En las imágenes se observa al médico, aún con mascarilla quirúrgica, golpeando repetidamente al paciente que permanecía indefenso sobre la cama.

Testigos intentaron detener la agresión sin éxito, mientras el paciente trataba de protegerse de los golpes y patadas, hecho que llevó al hospital de Himachal Pradesh a abrir una investigación.

Suspenden al médico y crecen las protestas en el hospital

Tras la difusión del video, el hospital decidió suspender de inmediato al médico residente involucrado. Además, se investiga la participación del asistente que grabó el video, quien presuntamente también habría intervenido en la agresión. Familiares del paciente, compañeros de trabajo y ciudadanos realizaron protestas frente al hospital, exigiendo sanciones ejemplares y la intervención de las autoridades judiciales.

Huelgas de médicos residentes en la India

Mientras tanto, los trabajadores iniciaron una huelga indefinida desde este sábado, al considerar que el caso no ha sido tratado con la seriedad correspondiente. La Asociación de Oficiales Médicos de Himachal, la Asociación de Profesores de las Facultades de Medicina y Odontología de Shimla, entre otras organizaciones, respaldaron al médico residente Narula y exigieron su reincorporación, así como una investigación transparente.