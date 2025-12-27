Video | Indignación en redes por médico que golpeó a un paciente en camilla durante consulta

Un grave caso de violencia médica ha generado indignación en la India luego de que se viralizara un video en el que un médico residente golpea brutalmente a un paciente que se encontraba acostado en una camilla, previo a un procedimiento médico.
El profesional de la salud arremetió contra el paciente, quien presentaba problemas respiratorios, luego de que este solicitara un trato respetuoso, ya que —según su testimonio— el galeno se dirigió a él de manera informal, equivalente a decirle “tú” en lugar de “usted”.
El impactante hecho ocurrió en la Facultad de Medicina Indira Gandhi, donde el paciente, identificado como Arjun Singh, de 36 años, acudió para someterse a una endoscopia cuando fue atacado por el médico Raghav Narula, residente del Departamento de Neumología. Una discusión posterior al procedimiento fue escalando hasta convertirse en un altercado entre ambos.