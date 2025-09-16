Así fue el choque entre Juvinao y el ministro de Educación por debate sobre los subsidios para beneficiarios del Icetex

Un acalorado debate se vivió en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes sobre el presupuesto para la educación en el 2026. Una pregunta que no fue respondida por el ministro Daniel Rojas dio pie para una discusión entre el funcionario y la representante Catherine Juvinao que se extendió por los pasillos del recinto.

La pregunta que habría desatado el tenso momento entre el ministro y la representante fue si el presupuesto de la educación para el 2026 incluía los subsidios del Icetex para jóvenes de estratos 1, 2 y 3.

Dicha pregunta no fue respondida por Rojas Medellín, quien acto seguido salió de la Comisión Sexta, a lo que la congresista confrontó exigiéndole que le respondiera la pregunta que no fue contestada en el debate.

En medio de la insistencia de la congresista por una respuesta del funcionario, el ministro Daniel Rojas le respondió: “no estoy para sus shows” y la invitó a almorzar para discutir el tema.

La representante le confirmó a EL COLOMBIANO que dicha insistencia al funcionario es debido a que le ha hecho 18 invitaciones al Ministerio de Educación, al Icetex y al Ministerio de Hacienda para “participar de la co-construcción del proyecto de reforma al Icetex”, algo sobre lo cual no ha obtenido respuesta.

El ministro Daniel Rojas, por otra parte, ante las peticiones de preguntas de la congresista, denunció en sus redes que la representante lo estaba hostigando.

“Saliendo de debate de control Político en el congreso la representante Juvinao muy aireada me hostigó todo el camino junto a sus asesores, le pedí respeto y hasta la invité amablemente a almorzar para pedirle desescalar la violencia y el lenguaje con el que me insulta” (sic), fue lo que escribió el ministro Rojas en su cuenta de X.