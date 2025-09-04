Icetex suspende subsidio a tasa de interés a estudiantes: créditos subirán de 5,08% a 16,51%

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) informó, por medio de una comunicación oficial, a sus beneficiarios que, desde el segundo semestre académico de 2025, dejará de aplicar el subsidio a la tasa de interés en los créditos educativos.
La decisión fue notificada por correo electrónico a los estudiantes que venían disfrutando del beneficio financiado por la Nación, y que ahora quedará suspendido por cuenta de las restricciones fiscales que enfrenta el país.
En el mensaje, la entidad explicó: “Durante tu proceso formativo, has contado con apoyos otorgados por la Nación, entre ellos el subsidio a la tasa de interés, el cual ha contribuido a tu bienestar y al desarrollo de tu proyecto académico. Sin embargo, el país hoy vive una compleja situación fiscal que como nación estamos enfrentando. Por esto, debemos informarte que a partir del período académico del año (2025-2) tu crédito educativo no tendrá subsidio a la tasa de interés, a cargo del gobierno nacional”.
Ante esto, Víctor Saavedra, director de Atenea en Bogotá, alertó que ahora le están quitando el subsidio en el Icetex a los estudiantes en periodo de estudio. “La inquina del gobierno nacional con los jóvenes beneficiarios y la educación privada es demasiado seria. Promesas en el aire”.
En ese mismo sentido, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, afirmó: “Quien sale perdiendo es la juventud. Triste el marchitamiento del @ICETEX”.