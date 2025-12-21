Disidencias de Farc al mando de “Calarcá” anuncian cese de ataques a la Fuerza Pública

Jhon Mendoza, conocido en el conflicto armado como alias “Jhon Mechas” y vocero de la fracción disidente bajo el mando de alias “Calarcá”, oficializó este fin de semana el cese de hostilidades contra los miembros de la Fuerza Pública de manera indefinida. El anuncio lo hicieron en un video grabado desde una zona selvática y que fue difundido en redes sociales.
Esta determinación, aseguró “Mechas”, busca “sintonizarse con la coyuntura nacional”, pero excluye a los demás grupos armados ilegales con los que mantienen disputas territoriales activas en distintas zonas del país.