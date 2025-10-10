Estas son las disposiciones de la CRC para cumplir con la solicitud de alocuciones presidenciales

Luego del fallo del Consejo de Estado que le ordena a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) frenar futuros abusos en el uso de las alocuciones presidenciales en televisión, la entidad ha adoptado un protocolo que deberá cumplir la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia.
Estas medidas surgen tras determinar el alto tribunal que el presidente Gustavo Petro incurrió en un uso inadecuado y desproporcionado de la figura de las alocuciones, vulnerando el pluralismo informativo.
El fallo judicial no sólo le puso limitaciones al jefe de Estado sino que hizo énfasis en la CRC determinando que una “omisión regulatoria” y la pasividad de la entidad permitieron el uso “irrazonable y desproporcionado” de las alocuciones.
La Sala consideró que la CRC no ejerció sus competencias de forma “oportuna y eficaz” para prevenir estas conductas. De hecho, el tribunal desestimó una “lista de verificación” previa de la CRC, calificándola como una “herramienta meramente formal”.
Ante el fallo del alto tribunal, la Comisión ha emitido una circular estableciendo los criterios que deberá cumplir las solicitudes de alocuciones desde Presidencia. Estas medidas aplican a todos los canales de televisión abierta, tanto públicos como privados.