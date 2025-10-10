x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 11 de octubre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 10 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 11 de octubre

GOBIERNO ORDENA TRASLADO DE DON BERNA A ITAGÜÍ

El Gobierno anunció que Diego Fernando Murillo (a. don Berna) será trasladado a la cárcel de Itagüí para que pueda seguir en las labores de facilitador en el proceso de negociación con las Auc. Señaló que el traslado a Cómbita no implicaba la pérdida de “líder desmovilizado”.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 11 de octubre

LUZ ESTELA CELIS, REINA DE BELLEZA DE ANTIOQUIA

Antioquia eligió nueva soberana de la belleza y reina del Tricentenario a Luz Estela Celis, en ceremonia que se efectuó en el Salón de los Espejos del Hotel Nutibara. Como Señorita Medellín fue elegida María Janette Pérez y como primera princesa Ana María Rodríguez.

