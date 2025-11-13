Esta es la identidad del DJ colombiano asesinado en Polonia; sospechan de su compañero de apartamento

Un joven DJ cartagenero de 26 años fue acuchillado en su casa en Polonia y su compañero de cuarto, también colombiano, es el principal sospechoso.

Se trata de Javier Gómez Castellón, quien fue asesinado el pasado lunes 10 de noviembre en el país europeo.

Aunque todavía no hay una versión confirmada por las autoridades polacas, según informaciones preliminares, la noche anterior se escucharon gritos en la residencia de ambos colombianos.

En la mañana siguiente se encontró a Gómez Castellón acuchillado. Además, no se halló el dinero que el cartagenero tenía ahorrado para su regreso a Colombia, ni tampoco se encontró a su compañero de cuarto.