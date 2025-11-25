x

Apareció dueña de camioneta Toyota de donde se bajó irresponsable que hizo una decena de tiros al aire en Bogotá: “Le presté el vehículo a mi pareja”

La propietaria de la Toyota Yaris donde se movilizaba el hombre que hizo más de 10 disparos en un conjunto del norte de Bogotá aseguró que no tenía el vehículo en su poder y que se enteró del hecho por redes sociales. Esto fue lo que dijo.

  El hombre fue grabado realizando al menos 12 disparos al aire en la entrada de un conjunto residencial en el norte de Bogotá. FOTO: captura de video.
    El hombre fue grabado realizando al menos 12 disparos al aire en la entrada de un conjunto residencial en el norte de Bogotá. FOTO: captura de video.
Andrea Lara
Andrea Lara
25 de noviembre de 2025
bookmark

La Policía continúa buscando al hombre que fue grabado realizando más de una decena de disparos al aire en la entrada del conjunto residencial Panoramia Park, en Colina Campestre, norte de Bogotá. El sujeto, que vestía camisa negra y jean azul, arribó al lugar hacia las 2:15 a.m. del domingo 23 de noviembre y quedó registrado en cámaras de seguridad mientras accionaba un arma en al menos 12 oportunidades.

En contexto: Pánico en conjunto residencial de Bogotá por hombre que hizo más de una decena de disparos al aire

El individuo descendió de una camioneta Toyota Yaris 2026 blanca, cambió el proveedor del arma en medio del episodio y luego ingresó al edificio. Su presencia no solo generó pánico entre los residentes, sino que obligó a las autoridades a iniciar una investigación para establecer su identidad, el origen del arma y si contaba con permiso de porte. En la escena, los investigadores recogieron varias vainillas que serán clave para determinar las características del arma.

La pista de la camioneta

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, las autoridades cuentan con un documento que detalla el historial de la Toyota Yaris, considerado una de las pistas clave para identificar al responsable.

Ninguno de los residentes ha dado información y el ciudadano le pidió al vigilante que no dijera nada. Se está verificando si el arma tenía salvoconducto. Esto pudo terminar en tragedia por 12 balas perdidas”, dijo a ese medio uno de los investigadores.

Una Toyota Yaris modelo 2026 y de color blanco sería la principal pista. FOTO: YOKOMOTOR.
Una Toyota Yaris modelo 2026 y de color blanco sería la principal pista. FOTO: YOKOMOTOR.

Según el diario capitalino, desde el pasado 3 de octubre la dueña del vehículo es una comerciante de Villavicencio identificada como Leidy Yamile Bermúdez Rodríguez.

¿Qué dijo la dueña de la Toyota Yaris?

En conversación con El Tiempo, Bermúdez aseguró que no tenía la camioneta en su poder cuando ocurrió el hecho y que se enteró de lo sucedido por los videos que circulan en redes sociales.

Le presté la camioneta a mi pareja. En este momento voy camino a Bogotá, pero las autoridades no se han comunicado conmigo. Me acabo de enterar de lo ocurrido”, señaló tras reconocer el vehículo en las imágenes.

Lea también: ¡Atención! Murió el sobrino del excabecilla paramilitar alias ‘Cuco’ Vanoy en Medellín

Al ser consultada sobre si su pareja es el hombre que aparece disparando, afirmó que él no posee armas y dijo desconocer la identidad del individuo que acciona la pistola en la portería del conjunto.

Tampoco sé quién es el hombre que realiza los disparos. Mañana me acercaré a la Policía y consultaré con mi abogado para definir cómo proceder, porque no tengo nada que ver”, añadió.

Las autoridades, entre tanto, intentan establecer quién acompañaba al conductor del vehículo y quién es la persona que intentó descender de la camioneta mientras ocurrían los disparos, según se observa en las grabaciones de seguridad.

Contexto: creciente preocupación en la zona

De acuerdo con el reporte preliminar conocido por EL COLOMBIANO, uno de los proyectiles habría impactado en el quinto piso de una de las torres. Según vecinos, el presunto responsable residiría en el piso 16 del mismo edificio, versión que está siendo verificada por la Policía.

Siga leyendo: Tragedia tras encendido navideño: un menor murió en medio de dos tiroteos en Chicago, EE. UU.

El brigadier Giovanni Cristancho explicó a City TV que, aunque hubo llamado de alerta, inicialmente las autoridades no lograron obtener información clara de los residentes debido al hermetismo del conjunto. “Desafortunadamente nadie nos atendió y lo único que nos dijeron fue que ese edificio es inteligente y que solo se ingresa con reconocimiento facial. La Policía indagó y preguntó, pero nadie nos atendió. Seguramente volveremos”, señaló.

La Policía Metropolitana continúa revisando cámaras, recolectando testimonios y verificando el estado jurídico del arma involucrada. La comunidad, mientras tanto, expresa preocupación por la recurrencia de episodios similares en la zona.

