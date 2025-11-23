x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tragedia tras encendido navideño: un menor murió en medio de dos tiroteos en Chicago, EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre los dos tiroteos que se registraron en Chicago.

  • Un disturbio con alrededor de 300 personas en la zona de Chicago Loop, en Estados Unidos, dejó dos tiroteos el pasado 21 de noviembre. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
    Un disturbio con alrededor de 300 personas en la zona de Chicago Loop, en Estados Unidos, dejó dos tiroteos el pasado 21 de noviembre. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
Agencia AFP
Europa Press
hace 7 horas
bookmark

Al menos un adolescente de 14 años muerto y otras ocho personas de entre trece y 17 años resultaron heridas de diversa consideración durante un tiroteo en Chicago Loop, en el distrito financiero de Chicago, en el estado estadounidense de Illinois, después de otro episodio que dejó siete víctimas, según informaron las autoridades locales.

Este incidente se produjo en la noche de este pasado viernes, apenas una hora después de que otro tiroteo ocurrido durante una ceremonia de encendido de decorado navideño en otro punto de la ciudad se saldase al menos con otras siete personas heridas.

“La noche pasada, horas después de que más de 20.000 personas llegaran a la ciudad para disfrutar de nuestra ceremonia anual de iluminación de árboles. Hubo dos incidentes de disparos muy serios. A las 22.00 horas (hora local), siete víctimas fueron disparadas en 164 North State Street. Momentos después, hubo otro disparo en 140 South Dearborn. Hubo dos víctimas adicionales. Una de esas víctimas, una joven de 14 años, sostuvo varias heridas de disparos y murió”, ha explicado el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

De los heridos durante el primero de los tiroteos, todos ellos trasladados a hospitales locales, seis personas se encuentran en buenas condiciones y una permanece bajo cuidados en situación estable.

Respecto al segundo incidente, además de la víctima mortal, un joven de 18 recibió una herida de bala en una pierna e ingresado de gravedad en el hospital.

Johnson ha señalado que las autoridades policiales de la ciudad han recuperado un total de cinco armas de las localizaciones en las que se produjeron los disparos y apuntó que ya se están investigando las circunstancias que llevaron a estos incidentes.

Por el momento, no hay sospechosos bajo custodia para ninguno de los dos tiroteos, según informaciones de la policía de Chicago recogidas por la cadena ABC News.

Tras conocer la noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó de lo ocurrido a las autoridades locales, a las que ha reprochado su falta de aptitud y su rechazo a las ayudas procedentes de la Casa Blanca.

Crimen masivo y disturbios en el área del Chicago Loop (...). Mientras tanto, el gobernador (del estado de Illinois, Jay Robert) Pritzker y el alcalde de Chicago, de bajo coeficiente intelectual, están rechazando la ayuda del Gobierno Federal para una situación que podría resolverse rápidamente”, criticó el mandatario en una publicación en su red social, Truth Social.

Y es que el pasado octubre, el presidente Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que anulara los fallos de tribunales inferiores que bloquean el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago.

Trump argumentaba que el envío de tropas es necesario para combatir el crimen y proteger a los agentes de inmigración en la tercera ciudad más grande del país.

Tanto un juez de distrito como un tribunal de apelaciones confirmaron la suspensión del despliegue, lo que llevó al Departamento de Justicia a presentar un recurso de emergencia ante la Corte Suprema, dominada por jueces conservadores.

El panel de apelaciones dijo el jueves que el gobierno no demostró que las condiciones en el terreno justificaran el despliegue de soldados en esta ciudad de Illinois, gobernada por demócratas.

Lea aquí: Así es el controvertido plan de 28 puntos que Trump presentó para poner fin a la guerra en Ucrania

Illinois y la ciudad de Chicago presentaron una demanda para bloquear el despliegue, acción que también tomaron las autoridades del estado de Oregón para evitar el envío de tropas de la Guardia Nacional a Portland.

Illinois y Oregón no son los primeros estados en presentar desafíos legales contra el uso extraordinario de la Guardia Nacional por parte del gobierno de Trump dentro del país.

California, gobernada por demócratas, presentó una demanda después de que el presidente republicano enviara tropas a Los Ángeles a principios de este año para sofocar las manifestaciones provocadas por una ofensiva federal contra los inmigrantes indocumentados.

Puede leer: Capturado en Medellín ciudadano estadounidense requerido por EE. UU. por lavado de activos y fraude

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida