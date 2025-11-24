x

Pánico en conjunto residencial de Bogotá por hombre que hizo más de una decena de disparos al aire

Las autoridades intentan establecer la identidad del individuo y si contaba con permiso de porte de armas.

  • Un hombre hizo varios disparos al aire en un conjunto residencial de Bogotá; las autoridades investigan el caso. FOTO: captura de video de seguridad
    Un hombre hizo varios disparos al aire en un conjunto residencial de Bogotá; las autoridades investigan el caso. FOTO: captura de video de seguridad
El Colombiano
El Colombiano
24 de noviembre de 2025
bookmark

Las autoridades investigan el accionar de un hombre en Bogotá que generó pánico en la comunidad al disparar al aire en repetidas ocasiones tras bajarse de un vehículo blanco.

El hecho ocurrió en el sector Colina, en la Avenida Boyacá con 130, cuando el sujeto, que vestía camiseta negra y jean, ingresaba a un conjunto residencial. Según un video de vigilancia, los primeros disparos se registraron mientras descendía de la camioneta, pero luego volvió a disparar cuando ya se encontraba en la portería del lugar.

Lea también: Balearon a sobrino del exparamilitar Cuco Vanoy dentro de un carro en La Iguaná, Medellín

Las autoridades arribaron al sitio tras recibir el llamado de alerta de los vecinos, pero no encontraron información relevante sobre lo ocurrido.

“Desafortunadamente nadie nos atendió y lo único que nos dijeron fue que ese edificio es inteligente y que solo se ingresa con reconocimiento facial. La Policía indagó y preguntó, pero nadie nos atendió. Seguramente volveremos”, dijo el brigadier Gionanni Cristancho a City TV.

Entérese: Alias El Costeño, implicado en magnicidio de Miguel Uribe, es acusado por el asesinato de un comerciante en Medellín

Sin embargo, EL COLOMBIANO conoció de manera preliminar que uno de los proyectiles impactó en el quinto piso de una de las torres del conjunto y que el autor del hecho, según varios vecinos, vive en el piso 16 del mismo edificio.

La Policía ya está revisando las cámaras de seguridad y recogiendo las declaraciones de los testigos con el fin de identificar al individuo y el arma, para determinar si esta contaba con permiso de porte. Este tipo de hechos se está volviendo recurrente en la zona y afecta significativamente a la comunidad.

Siga leyendo: ¿Qué hay detrás del asesinato del médico Giancarlo Gómez en Cartagena? Así ocurrió el ataque

