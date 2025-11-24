Pánico en conjunto residencial de Bogotá por hombre que hizo más de una decena de disparos al aire

Las autoridades investigan el accionar de un hombre en Bogotá que generó pánico en la comunidad al disparar al aire en repetidas ocasiones tras bajarse de un vehículo blanco.

El hecho ocurrió en el sector Colina, en la Avenida Boyacá con 130, cuando el sujeto, que vestía camiseta negra y jean, ingresaba a un conjunto residencial. Según un video de vigilancia, los primeros disparos se registraron mientras descendía de la camioneta, pero luego volvió a disparar cuando ya se encontraba en la portería del lugar.

Las autoridades arribaron al sitio tras recibir el llamado de alerta de los vecinos, pero no encontraron información relevante sobre lo ocurrido.