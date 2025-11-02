“Como estábamos nosotros, nos culparon”: dueño del carro que causó accidente con dos muertos niega que estuviera al volante

Edwin Delgado, señalado por la opinión pública como el presunto conductor del vehículo involucrado en el accidente que dejó dos muertos en la avenida Mutis, en el occidente de Bogotá, negó haber estado al volante en el momento del siniestro.
En un extenso comunicado, divulgado el 2 de noviembre, Delgado aseguró que quien conducía el automóvil era un hombre identificado como Rubén Romero, a quien describió como una persona conocida que prestaba servicios de lavado y manejo de carros en la zona. “Entiendo que tiene que haber un culpable y como estábamos nosotros nos culparon”, expresó.