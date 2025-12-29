Silvestre Dangond suspendió su concierto en la Feria de Cali: esto fue lo que ocurrió

Los caleños y turistas continúan disfrutando de la Feria de Cali, que se lleva a cabo desde este jueves 25 y hasta el 30 de diciembre de 2025. En este evento de ciudad se han presentado varios artistas de talla nacional e internacional, entre ellos el cantante vallenato Silvestre Dangond y su acordeonero Juancho de la Espriella.

Su presentación se dio en la noche de este 28 de diciembre, como parte de su gira El Último Baile Tour. Y aunque se esperaba que el espectáculo realizado en el Diamante de Béisbol de Cali tuviera una duración aproximada de cuatro horas, el cantante se vio en la obligación de abandonar el escenario debido a un malestar físico.

El equipo del artista le indicó a EL COLOMBIANO que Dangond experimentó una molestia gastrointestinal, lo que llevó a que, por recomendación médica, se tomara la decisión de detener el concierto después de dos horas para priorizar su bienestar.

Y es que el guajiro interpretó algunos de sus éxitos en el Diamante de Béisbol, pero con el pasar de las horas se le notó visiblemente afectado y manifestó a los asistentes que no podía continuar con la presentación. “La verdad no puedo seguir. No me siento bien. Gracias, Cali”, expresó al público.