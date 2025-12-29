x

Silvestre Dangond suspendió su concierto en la Feria de Cali: esto fue lo que ocurrió

El cantante interpretó algunos de sus éxitos en el marco de su gira El Último Baile Tour, con la que ha recorrido el país. El equipo del artista se pronunció tras lo sucedido en la noche del domingo.

  • Por un malestar físico, Silvestre Dangond tuvo que abandonar el escenario en plena Feria de Cali 2025. FOTOS: Tomadas de Instagram @silvestredangond
    Por un malestar físico, Silvestre Dangond tuvo que abandonar el escenario en plena Feria de Cali 2025. FOTOS: Tomadas de Instagram @silvestredangond
El Colombiano
El Colombiano
hace 15 horas
bookmark

Los caleños y turistas continúan disfrutando de la Feria de Cali, que se lleva a cabo desde este jueves 25 y hasta el 30 de diciembre de 2025. En este evento de ciudad se han presentado varios artistas de talla nacional e internacional, entre ellos el cantante vallenato Silvestre Dangond y su acordeonero Juancho de la Espriella.

Su presentación se dio en la noche de este 28 de diciembre, como parte de su gira El Último Baile Tour. Y aunque se esperaba que el espectáculo realizado en el Diamante de Béisbol de Cali tuviera una duración aproximada de cuatro horas, el cantante se vio en la obligación de abandonar el escenario debido a un malestar físico.

El equipo del artista le indicó a EL COLOMBIANO que Dangond experimentó una molestia gastrointestinal, lo que llevó a que, por recomendación médica, se tomara la decisión de detener el concierto después de dos horas para priorizar su bienestar.

Y es que el guajiro interpretó algunos de sus éxitos en el Diamante de Béisbol, pero con el pasar de las horas se le notó visiblemente afectado y manifestó a los asistentes que no podía continuar con la presentación. “La verdad no puedo seguir. No me siento bien. Gracias, Cali”, expresó al público.

Tras su salida de la tarima, la empresa organizadora del evento, Stage Eventos, confirmó oficialmente la cancelación del espectáculo, señalando que la prioridad era el estado de salud del artista. Posteriormente, las redes sociales del cantante se llenaron de mensajes de apoyo y oraciones por su pronta recuperación. Hasta el momento Silvestre Dangond no se ha pronunciado al respecto.

En el marco de la Feria de Cali también se han presentado artistas como Marc Anthony, La India, El Gran Combo de Puerto Rico, Willy García, Javier Vásquez, Luis Alfonso, Jowell & Randy, Arcángel, Daniel Calderón y Los Gigantes, Jean Carlo Centeno, Hebert Vargas, Tito El Bambino, Víctor Manuelle, entre otros.

Este evento de ciudad es una apuesta que reúne a diversas organizaciones y entidades, por lo que promueve de manera significativa la economía local, el turismo y la cultura en quienes tienen la oportunidad de disfrutar con la familia y amigos.

Estos son los eventos programados para este lunes en la Feria de Cali 2025

Lunes 29 de diciembre

Calle de la Feria: Fiesta principal con música, baile, cultura y ambiente popular en la Calle 25 (Barrio Obrero). Desde las 4:00 p.m. hasta las 2:00 a.m.

Encuentro de Melómanos y Coleccionistas: Evento para amantes de la salsa, ritmos caribeños y tradiciones musicales. Será en las canchas de baloncesto de la Unidad Deportiva Jaime Aparicio - de 2:00 p.m. a 2:00 a.m.

Feria Rural y Comunera: Actividades culturales y musicales en varias comunas y corregimientos de Cali. Tendrá lugar desde las 3:00 p.m. hasta la 1:00 a.m.

