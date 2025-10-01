x

Este es el pasado tenso entre Montealegre y Benedetti: “repetía su doble cara, como en las viejas épocas”

Las diferencias entre el ministro de Justicia y el ministro del Interior quedaron en evidencias luego de que saliera a la luz un tenso chat ministerial. La pelea tiene origen cuando Montealegre era fiscal.

    Eduardo Montealegre (ministro de Justicia) ya tenía una relación tensa con Armando Benedetti (ministro del Interior) desde años atrás, donde incluso lo ha tratado en una columna como una persona “acostumbrada a usar máscaras”. Fotos: Presidencia
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 7 horas
bookmark

Un clima tenso se vive dentro del gabinete presidencial, tal como lo refleja un chat de ministros en donde hubo un rifirrafe entre Eduardo Montealegre, actual jefe de la cartera de Justicia, y Armando Benedetti, líder del Ministerio del Interior. La pelea entre los dos funcionarios ya venía desde años atrás.

Así se lo reveló Montealegre a Blu Radio, quien lo contactó luego de que se revelaran unos chats en donde el exfiscal insultara y amenazara al actual ministro del Interior.

Lea también: “Vamos a ver qué tan gallito de pelea es”: así fue la amenaza de Eduardo Montealegre a Armando Benedetti en chat de ministros

Minjusticia le contó al medio radial que dicha diferencia con Benedetti venía desde cuando fue fiscal general de la Nación, pues cabe recordar que Montealegre ocupó este cargo desde marzo de 2012 hasta marzo de 2016.

“Una noche - siendo fiscal- me atacó abruptamente en Hora 20 (programa de Caracol Radio). Me cuestionó éticamente. Lo llame inmediatamente, y lo trate muy duro: le dije que el era un delincuente. Se acabo la “amistad”, le contó Montealegre al medio anteriormente citado, resaltando que cuando fue magistrado de la Corte Constitucional tenía una relación cordial con el excongresista del Partido de la U.

Para el exfiscal, el ministro del Interior suele tratar mal públicamente a sus colegas, pero ser otro diferente en privado. “Nos dijo tibios a los ministros, pero me felicitaba en privado. Le respondí con prudencia. Pero, Angie, secretaria del Dapre, agravó el tema, al salir en el chat de ministros, a respaldar a Benedetti. Y, ahí fue Troya. Me moleste muchisimo”, aseveró Montealegre.

“Benedetti repetía su doble cara, como en las viejas épocas. Por eso publico nuevamente ese artículo de 2023”, subrayó el ministro de Justicia haciendo alusión a una columna publicada en la revista Raya llamada Un tigre anda suelto.

¿Qué opinaba Montealegre de Benedetti en el 2023, primer año de gobierno de Gustavo Petro?

En el año 2023, a dos meses de que Gustavo Petro completara su primer año en la Casa de Nariño, a través de una columna de opinión el exfiscal Montealegre lanzaba duras críticas contra el en ese entonces embajador de Colombia en Venezuela.

En aquella columna, Montealegre definía al entonces embajador como uno de los personajes que abunda en la literatura fantástica del siglo XX. Armando Benedetti. Siempre tiene dos historias, diría Ricardo Piglia. Una que aparece ante el lector: clara, abierta; otra, oculta, que resulta ser la verdadera. Pero también posee dos personalidades, como en la pequeña obra maestra de Stevenson –gran fabulador escoces– “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”. En la mañana es un apacible diletante sobre la vida política del país; en la noche –agresivo y violento– se convierte en un espectáculo de lo grotesco: misógino y lacerante con la dignidad de una mujer valiosa”, escribió el actual ministro de Justicia.

Para Montealegre, Benedetti era (o es) un personaje acostumbrado a usar varias máscaras. “En medio de sus “parrandas babilónicas” no deja títere con cabeza: amenaza, intimida, monta conspiraciones fabulosas. Durante la resaca pide excusas, justifica sus actos, habla con prudencia”, subrayó.

“¿Cuál es el Benedetti verdadero: el que se sumó a un proyecto político que quiere cambiar el país o el “vendedor de humo” negociante del poder? Homero lo llamaría el de “las manos ligeras”. Nunca lo sabremos, porque oscila como un péndulo entre la verdad y la mentira, entre la ira incontenible y la razón ilustrada. Usa muchas máscaras y diversas voces. Parece actor del teatro Noh”, agregó el exmagistrado en su columna de opinión.

¿Qué pasó entre Montealegre y Benedetti?

En un chat de ministros conocida inicialmente por Caracol Radio, Montealegre, ministro de Justicia, le habla en un tono desafiante a Benedetti, ministro del Interior, y le lanza algunos insultos.

Uno de los primeros señalamientos al líder de la cartera del Interior fue sobre las negociaciones con los grupos ilegales. “Es un tibio con la paz total. Sólo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete”, le escribió Eduardo Montealagre a Benedetti. “Ahora, posa de macho alfa del Gobierno. Ya ha causado muchos daños. No sea fantoche”, agregó.

El cruce de palabras fue más tenso cuando el ministro de Justicia amenazó a Benedetti por sus investigaciones en una de las altas cortes del país. “Vamos a ver, que tan gallito de pelea es Benedetti, cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto”, le advirtió Montealegre.

Ante las palabras agresivas del MinJusticia contra el jefe de la cartera de Interior, Benedetti aseguró que no participaría más en el chat ministerial mientras que otros miembros del gabinete pedían mesura ante la situación.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Eduardo Montealegre atacó a Armando Benedetti?
Montealegre cuestionó la posición de Benedetti frente a la “paz total” y lo acusó de corrupción en un chat de ministros.
