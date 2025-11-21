Fotos y videos | Impresionante granizada azotó a Bogotá este viernes

Un fuerte aguacero acompañado de granizo causó múltiples emergencias en la tarde de este viernes en Bogotá. De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Idiger, las lluvias comenzaron poco antes de la 1:00 de la tarde en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe. De hecho, las calles de algunos sectores quedaron cubiertas por una capa blanca de hielo. Puede leer: Fuerte granizada dejó a 30 familias damnificadas en Guarne, Antioquia Las autoridades reportaron encharcamientos e inundaciones en la avenida Boyacá con calle 134, la Autonorte con calle 82, la avenida Rojas con avenida Chile, la avenida NQS con calle 25 y la avenida las Américas con transversal 39 bis. Así mismo, en la avenida El Dorado con avenida Rojas se presentó caída de árboles, por lo que se pidió a los conductores evitar dichos corredores y manejar con precaución.

El alcalde Carlos Fernando Galán informó, sobre las 6:30 p.m. que los equipos de Bomberos Bogotá así como funcionarios del Idiger atendieron 18 inundaciones y la caída de 12 árboles, en su gran mayoría en las localidades de Barrios Unidos y Chapinero. “Esto, sumado a varios accidentes en TransMilenio, ha generado afectaciones en la movilidad”. El mandatario confirmó además que no se han presentado heridos por las emergencias. Y es que fue tanto el nivel de agua que cayó en la capital que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, informó que en la localidad de Barrios se reportó un volumen de lluvia de acumulado de 62.5 mm y en Suba superó los 30 mm.

Afectaciones en TransMilenio y El Dorado

TransMilenio y el aeropuerto El Dorado también sufrieron afectaciones por las lluvias. El sistema de transporte público informó que por seguridad toda su flota de buses debía reducir su velocidad “lo que genera mayores tiempos de espera en algunos servicios” Así mismo, el TransMiCable suspendió su operación en Ciudad Bolívar de forma temporal, pero al rededor de las 3:00 de la tarde reanudó el servicio. En video: ¡Qué lapo! Calles de Bogotá quedaron blancas por el granizo Entre tanto, el aeropuerto El Dorado, el más grande del país, volvió a inundarse a causa de las filtraciones en el techo y los accesos. OPAIN, el operador de la terminal aérea informó que puso en marcha un plan de contingencia con el fin de superar la emergencia. “Debido a las fuertes lluvias registradas en la tarde de hoy –viernes– acompañadas de una intensa granizada, algunos tragantes y sistemas de drenaje de las cubiertas del El Dorado se vieron desbordados, generando empozamiento de agua en ciertas zonas del aeropuerto”, informaron.