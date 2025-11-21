Sector petrolero alerta un hueco de $40 billones para la Nación si no aumentan las reservas de hidrocarburos

Durante la VIII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, realizada en Cartagena, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), advirtió que el país atraviesa un momento crítico en materia energética. Este 2025, ya se ha tenido que importar en promedio el 17% de la demanda nacional de gas, una señal de creciente dependencia.
Según el dirigente gremial, el panorama es preocupante: la producción está en descenso, la exploración continúa retrocediendo y las reservas se debilitan. Todo esto ocurre en un contexto de mayor conflictividad social y deterioro del orden público, factores que pueden afectar aún más el desarrollo del sector.
Pearl insistió en que el gas natural debe ser un pilar de la seguridad energética nacional. “Sin gas perdemos todos. Pierden las industrias, los hogares. Sin gas perdemos competitividad, confiabilidad eléctrica y seguridad energética”, afirmó.