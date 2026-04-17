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¿Quiere hacer un doctorado? Hay 100 becas disponibles para colombianos

La convocatoria tiene una fecha límite en el mes de abril. Conozca los requisitos y el portal web en donde puede inscribirse.

  • Abren 100 becas en doctorados para Colombia: Le contamos cuáles son los requisitos, las fechas y cómo postularse. FOTO: EL COLOMBIANO
    Abren 100 becas en doctorados para Colombia: Le contamos cuáles son los requisitos, las fechas y cómo postularse. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 45 minutos
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¿Quiere estudiar un doctorado y superarse a nivel educativo? Desde el 6 de abril está abierta la convocatoria para entregar cien becas parciales de hasta el 55% en doctorados dirigida a docentes, funcionarios públicos y profesionales con maestría que quieran estudiar desde sus regiones.

Esta iniciativa, llamada “Del 0.2 al 2.0: Doctorados que llegan a los territorios”, está liderada por EDUCA EDTECH Group y se implementará en alianza con algunas de las principales entidades territoriales como la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Soacha y la Alcaldía de Bucaramanga, entre otras.

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No puede perderse la oportunidad porque la convocatoria estará disponible hasta el 24 de abril. Quienes deseen ingresar a la cohorte de este mes, que inicia el 13 de abril, deberán completar su postulación antes del día 11.

Para los aspirantes que proyecten su ingreso en la cohorte de mayo, todos los trámites administrativos también deberán estar finalizados a más tardar el 24 de abril. La siguiente apertura de programas está prevista para el 11 de mayo.

“Con esta convocatoria buscamos que más profesionales accedan a doctorados sin salir de sus territorios, para que la formación avanzada también se convierta en una herramienta de transformación local y regional”, expresó Tatiana Fuentes, Gerente de Operaciones para Colombia de EDUCA EDTECH Group.

¿Quiénes pueden aplicar?

Para esta oportunidad pueden aplicar docentes en ejercicio del sector público y privado, desde primaria hasta educación superior; también, funcionarios públicos y profesionales con maestría que demuestren impacto en sus comunidades.

Los interesados deberán postularse en www.alcaldiascol.com, donde tendrán que diligenciar sus datos, seleccionar la Universidad UDAVINCI, entrar a la pestaña de doctorado, escoger el programa y completar la solicitud.

¿Cuáles son los requisitos?

Como requisitos académicos se exigirá el diploma de pregrado y de maestría, así como los certificados de notas de ambos niveles. Además, será necesario adjuntar documento de identidad, certificados académicos, hoja de vida y carta de motivación. En esta etapa no se exigirá ensayo, propuesta de investigación ni certificado laboral.

La oferta incluye tres programas: Doctorado en Sistemas Computacionales con 20 cupos, Doctorado en Tecnología Educativa con 50 y Doctorado en Administración con 30. Los estudios serán ofrecidos por UDAVINCI y se cursarán en modalidad totalmente virtual, con tutorías personalizadas, actividades sincrónicas y asincrónicas y espacios presenciales opcionales.

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