¿Quiere hacer un doctorado? Hay 100 becas disponibles para colombianos

¿Quiere estudiar un doctorado y superarse a nivel educativo? Desde el 6 de abril está abierta la convocatoria para entregar cien becas parciales de hasta el 55% en doctorados dirigida a docentes, funcionarios públicos y profesionales con maestría que quieran estudiar desde sus regiones.

Esta iniciativa, llamada “Del 0.2 al 2.0: Doctorados que llegan a los territorios”, está liderada por EDUCA EDTECH Group y se implementará en alianza con algunas de las principales entidades territoriales como la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Soacha y la Alcaldía de Bucaramanga, entre otras.

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No puede perderse la oportunidad porque la convocatoria estará disponible hasta el 24 de abril. Quienes deseen ingresar a la cohorte de este mes, que inicia el 13 de abril, deberán completar su postulación antes del día 11.

Para los aspirantes que proyecten su ingreso en la cohorte de mayo, todos los trámites administrativos también deberán estar finalizados a más tardar el 24 de abril. La siguiente apertura de programas está prevista para el 11 de mayo.

“Con esta convocatoria buscamos que más profesionales accedan a doctorados sin salir de sus territorios, para que la formación avanzada también se convierta en una herramienta de transformación local y regional”, expresó Tatiana Fuentes, Gerente de Operaciones para Colombia de EDUCA EDTECH Group.