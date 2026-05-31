Video | Petro mostró por quién votó pese a que ley prohíbe que el presidente haga campaña por algún candidato

El presidente Gustavo Petro acudió a las urnas en la capital a votar, como un ciudadano normal. Sin embargo, pese a que el voto es secreto, el mandatario se atrevió a mostrar el voto ante las cámaras.
El mandatario salió de las urnas y, ante unas cámaras, desdobló su tarjetón y mostró la opción que había marcado, pese a que hay prohibiciones para que el mandatario y cualquier servidor público en Colombia participe en política a favor de una candidatura.
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La imagen, divulgada luego de votar, puede interpretarse como una manifestación explícita de apoyo electoral, pese a que la Constitución y la ley exigen neutralidad a los funcionarios públicos durante las campañas.
La publicación de la imagen se produjo en medio de un debate que desde hace meses acompaña al jefe de Estado por sus constantes intervenciones en asuntos electorales. Aunque cualquier ciudadano tiene derecho a ejercer el voto de manera libre, diversos sectores han recordado que los funcionarios públicos, y especialmente el presidente de la República, están sujetos a deberes de imparcialidad y neutralidad frente a las contiendas electorales.