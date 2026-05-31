MinTIC monitorea fallas en redes de telecomunicaciones en 18 departamentos durante las elecciones

En medio de la jornada electoral de este domingo 31 de mayo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) informó que realiza un seguimiento permanente al comportamiento de las redes de telecomunicaciones luego de que algunos operadores reportaran indisponibilidades puntuales en infraestructura móvil en diferentes zonas del país. De acuerdo con el reporte entregado por el Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones (CMIC), las novedades se presentan en departamentos como Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Casanare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Según la entidad, los eventos corresponden principalmente a fallas puntuales en estaciones e infraestructura de telecomunicaciones, que continúan bajo verificación y seguimiento técnico por parte de los operadores y las autoridades competentes. El Ministerio explicó que actualmente se adelanta el monitoreo de estaciones base ubicadas en distintos municipios, así como la verificación permanente de la prestación de los servicios móviles en las zonas reportadas. Asimismo, se mantiene la coordinación con los operadores para avanzar en las acciones de normalización y recuperación de la infraestructura afectada. Lea más: EN VIVO | Colombia elige presidente: se abrieron las urnas y Petro y varios candidatos ya votaron

Las autoridades señalaron que el seguimiento continuará durante toda la jornada electoral para garantizar las comunicaciones y acompañar el restablecimiento de los servicios donde se han registrado las afectaciones.

¿Qué otros incidentes se han presentado durante la jornada de elecciones?

A las novedades reportadas en materia de telecomunicaciones se suman otros hechos que han requerido atención de las autoridades durante la jornada electoral. En Caquetá, un hombre que se movilizaba en motocicleta lanzó una granada contra integrantes de la Fuerza Pública en una vereda del municipio de El Paujil. Aunque el artefacto explosivo no dejó heridos ni afectó el desarrollo de las votaciones, el incidente llevó al Gobierno a reforzar los llamados a la vigilancia en las regiones. Siga leyendo: Atento | Congestión en el C.C. San Diego por cambio de lugar de las mesas de votación: las pusieron en el piso 11