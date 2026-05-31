Campeón panamericano, pero sin visa para el Mundial: la difícil situación del bicicrosista José Alejandro Burbano

Sentado en una silla de su habitación, con varios trofeos y decenas de medallas detrás suyo, y con voz de tristeza y dolor, pero sin perder la esperanza, José Alejandro Burbano Arias no entiende por qué, siendo deportista de alto rendimiento, le negaron la visa de Australia, razón por la cual estaría cerca de perder la oportunidad de representar a Colombia en el Campeonato Mundial de bicicrós que se celebrará en la ciudad de Brisbane entre el 17 y el 25 de julio próximo.

Esa situación llevó al piloto vallecaucano a pedir ayuda a través de su cuenta de Instagram para que sus cerca de 14.300 seguidores repliquen sus palabras, sea escuchado por las autoridades correspondientes y pueda encontrar una pronta solución.

Días antes, luego de coronarse campeón panamericano y de la Copa Latina en Bogotá en la categoría crucero, el deportista venía recibiendo apoyo económico y encontrando patrocinio de varias marcas de su ciudad para reunir el dinero suficiente que le permitiera viajar al certamen en Australia.

Sin embargo, cuando parecía tener encaminado su proyecto deportivo para competir en la cita orbital, recibió una noticia que lo golpeó profundamente. A través de un video publicado en redes sociales, Burbano contó que la solicitud de visa fue rechazada, pese a que, según explicó, presentó toda la documentación requerida para sustentar su viaje.

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“Lamentablemente, la embajada australiana me negó la visa para poder cumplir mi sueño de representar a Colombia en el Mundial. No sé por qué me la negaron. Mandamos todos los papeles, el permiso del Mundial y la carta de invitación al evento”, manifestó el corredor.

Ante esa situación, el campeón nacional hizo un llamado a la comunidad deportiva, amigos y seguidores para que lo ayuden a visibilizar su caso y buscar una alternativa que le permita viajar a tiempo a la competencia.

“Les pido de todo corazón que me ayuden a compartir este video, a repostearlo, para que llegue hasta la embajada australiana y también a la embajada de Colombia, para que de una u otra manera intentemos conseguir esa visa y pueda ir a representarlos al Mundial”, expresó.

Aunque reconoció sentirse afectado por la decisión, el bicicrosista aseguró que mantiene la fe en encontrar una solución. “Me siento muy triste, muy mal, un poco desanimado por esta noticia, pero siempre he dicho que todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene un propósito. Si no se puede en este, será en otro, pero me duele especialmente por todas las personas que me han apoyado y creyeron en mí”, agregó.

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Burbano, conocido en el ambiente deportivo como “La Gacela”, compite en la categoría 17-24 años. Actualmente ocupa el puesto 12 del ranking nacional en crucero y es el vigente campeón nacional de su categoría, logros que respaldan su aspiración de representar al país en los más importantes eventos internacionales.

Mientras espera una respuesta favorable que le permita reconsiderar su situación migratoria, el vallecaucano continúa entrenándose con la esperanza de estar en la línea de partida del Mundial de Brisbane, un escenario en el que pretende defender el nombre de Colombia y consolidar el crecimiento deportivo que ha venido construyendo en los últimos años.

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