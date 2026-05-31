Ilegales atacaron con granada a la fuerza pública en Caquetá durante las elecciones presidenciales

La jornada de elecciones presidenciales de este domingo registró un hecho de orden público en el departamento de Caquetá que encendió las alertas de las autoridades. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que un hombre que se movilizaba en motocicleta lanzó una granada contra integrantes de la Fuerza Pública en una vereda del municipio de El Paujil. Aunque el ataque no dejó personas heridas ni afectó el desarrollo de las votaciones, el incidente llevó a reforzar los llamados a la vigilancia y a la denuncia ciudadana en medio de los comicios. El reporte fue entregado por el ministro durante un balance sobre la situación de seguridad en el país mientras millones de colombianos acudían a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

“En una vereda del municipio de El Paujil, Caquetá, un individuo que iba en una moto arrojó una granada contra la Fuerza Pública. No hay ninguna afectación a miembros de la Fuerza Pública, tampoco hay ninguna alteración en el sistema electoral, pero sí nos muestra que tenemos que estar muy alertas”, señaló el jefe de la cartera de Defensa.



Lea aquí: Video | Petro mostró por quién votó pese a que ley prohíbe que el presidente haga campaña por algún candidato Las autoridades indicaron que, pese al ataque, la infraestructura electoral no sufrió daños y los puestos de votación continuaron funcionando con normalidad. Asimismo, se confirmó que no hubo interrupciones en la logística ni en la participación de los ciudadanos en la zona.

El hecho ocurrió mientras el Gobierno nacional, la Registraduría Nacional y la Fuerza Pública desarrollan un monitoreo permanente de las condiciones de seguridad en todo el territorio. Desde las primeras horas de la mañana se activaron mecanismos de seguimiento para atender cualquier situación que pudiera afectar la transparencia o el normal desarrollo de la jornada democrática.





Lea más: Los 6 momentos clave de una campaña que ha partido en dos la historia de las elecciones Si bien la mayor parte del país ha reportado normalidad durante las elecciones, las autoridades mantienen especial atención en regiones donde históricamente han existido riesgos de seguridad asociados a la presencia de grupos armados ilegales. Tras el incidente, el ministro Sánchez reiteró el llamado a los ciudadanos para denunciar cualquier hecho sospechoso o situación que pueda poner en riesgo el proceso electoral. Para ello, recordó que la línea 157 permanece habilitada para recibir información sobre posibles atentados, amenazas o delitos electorales.