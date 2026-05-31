Ilegales atacaron con granada a la fuerza pública en Caquetá durante las elecciones presidenciales

La jornada de elecciones presidenciales de este domingo registró un hecho de orden público en el departamento de Caquetá que encendió las alertas de las autoridades. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que un hombre que se movilizaba en motocicleta lanzó una granada contra integrantes de la Fuerza Pública en una vereda del municipio de El Paujil.
Aunque el ataque no dejó personas heridas ni afectó el desarrollo de las votaciones, el incidente llevó a reforzar los llamados a la vigilancia y a la denuncia ciudadana en medio de los comicios.
El reporte fue entregado por el ministro durante un balance sobre la situación de seguridad en el país mientras millones de colombianos acudían a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.